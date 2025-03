‘Nuvens de terremoto’ são avistadas em Taiwan após tremores em Mianmar e Tonga Cientistas alertam que fenômeno não tem correlação com possíveis tremores após imagens circularem nas redes de Taiwan Internacional|Do R7 31/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h07 ) twitter

Situada no Círculo de Fogo do Pacífico, Taiwan está sujeita a frequentes tremores de terra Reprodução/X - @Albertyco2856

Formações nubladas incomuns, popularmente conhecidas como “nuvens de terremoto”, foram avistadas em diversas regiões de Taiwan nos últimos dias. O fenômeno, sem comprovação científica de relação com terremotos, ocorre na esteira de recentes tremores em Mianmar e no Tonga, reacendendo temores sobre a possibilidade de abalos sísmicos na região.

Em 29 de março, moradores em Taiwan compartilharam imagens das nuvens nas redes sociais, com relatos semelhantes surgindo em cidades como Nova Taipei e Pingtung. As reações variaram entre curiosidade e apreensão, com muitos lembrando o “terremoto de 921”, ocorrido em 1999, e reforçando a importância da preparação para situações de emergência.

Diante da preocupação crescente, o Central Weather Bureau de Taiwan esclareceu que não há comprovação científica de qualquer relação entre as chamadas “nuvens de terremoto” e a ocorrência de abalos sísmicos. Segundo a instituição, hipóteses levantadas por cientistas de áreas como meteorologia e geofísica não conseguiram estabelecer uma correlação conclusiva até o momento.

O órgão também destacou que sinais precursores de terremotos costumam se manifestar apenas instantes antes dos eventos, por meio de alterações na atividade sísmica e no campo magnético terrestre. As autoridades reforçaram a necessidade de evitar a propagação de informações não verificadas e pediram à população que mantenha a calma.

Situada no Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões de maior atividade sísmica do mundo, Taiwan está sujeita a frequentes tremores de terra. Especialistas recomendam que a população mantenha a vigilância e siga protocolos de segurança para minimizar riscos em caso de emergência.

Tremor em Mianmar

Na sexta-feira (28), um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter destruiu grande parte da infraestrutura de Mianmar, país do sudeste asiático. O tremor, um dos maiores a abalar o país no último século, paralisou aeroportos, pontes e rodovias em meio a uma guerra civil que tem devastado a economia local e deslocado milhões de pessoas.

O número de mortos em Mianmar subiu para 2.065 nesta segunda-feira (31). O tremor em Mianmar também foi sentido em regiões da China e na Tailândia, onde derrubou um arranha-céu e deixou rastros de destruição.

Abalo em Tonga

Tonga foi atingido no domingo (30) por um terremoto de magnitude 7, registrado a 16 quilômetros de profundidade, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). Inicialmente estimado em 6,6, o tremor teve sua intensidade revisada para cima.

Tonga é um país insular localizado no Pacífico Sul, composto por mais de 177 ilhas, das quais 36 são habitadas.

