O que deve ser discutido no encontro entre Ucrânia e EUA para acabar com a guerra Negociações em Jidá, na Arábia Saudita, buscam trégua com a Rússia e reaproximação entre Kiev e Washington após tensões com Trump Internacional|Do R7 11/03/2025 - 09h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h58 )

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o Conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, se reúnem com o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, e o Chefe do Gabinete Presidencial, Andriy Yermak, na Arábia Saudita Reprodução/Andriy Yermak/Telegram

Autoridades ucranianas e dos Estados Unidos iniciaram nesta terça-feira (11) uma série de negociações em Jidá na Arábia Saudita , para encontrar caminhos para encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia .

As conversas reúnem delegações lideradas pelo chefe de gabinete ucraniano, Andriy Yermak, e pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. O encontro é visto como crucial para redefinir o apoio de Washington a Kiev e testar a viabilidade de uma trégua inicial proposta pela Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aposta nas negociações para reavivar os laços “pragmáticos” com os Estados Unidos, abalados após um bate-boca com o presidente Donald Trump em fevereiro , segundo a Reuters.

Zelensky sugeriu um cessar-fogo no ar e no mar como ponto de partida, uma tentativa de se alinhar ao objetivo de Trump de resolver o conflito rapidamente. “Esperamos resultados práticos”, escreveu o líder ucraniano no X na segunda-feira (10).

A proposta de Zelensky também busca apoio de aliados europeus, que insistem que Kiev só deve negociar em posição de força. O presidente, que se encontrou com o príncipe Mohammed bin Salman na segunda, não participa presencialmente da reunião desta terça.

“O encontro começou de forma muito construtiva, estamos trabalhando por uma paz justa e duradoura”, escreveu Yermak no Telegram, segundo a BBC.

No domingo (9), Trump disse durante entrevista para uma emissora norte-americana estar “otimista” com as negociações de cessar-fogo desta terça.

A reunião entre delegações ocorre horas depois de a Ucrânia lançar 91 drones contra Moscou, matando ao menos uma pessoa e causando transtornos, como o fechamento de aeroportos, no que foi considerado o maior ataque desse tipo contra a Rússia na guerra.

Autoridades russas relataram que 337 drones foram abatidos no total, em uma demonstração de força de Kiev após ataques russos recentes, como o que deixou 14 mortos no último sábado (8).

Pressão dos EUA e proposta de concessões

Os EUA, até então principal aliados da Ucrânia desde a invasão russa em 2022, mudaram de abordagem depois da discussão entre Trump e Zelensky . Logo depois do episódio, Washington suspendeu a assistência militar e o compartilhamento de inteligência com Kiev .

“Temos que entender quais concessões a Ucrânia está disposta a fazer”, disse Rubio a jornalistas na segunda-feira, a caminho de Jeddah, segundo a Reuters. Ele reconheceu a dificuldade de Kiev recuperar todo o território perdido -- cerca de um quinto do país, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Além da trégua no ar e mar, outro ponto em pauta é um acordo bilateral de minerais proposto por Washington . A ideia é que os EUA tenham acesso aos recursos minerais da Ucrânia em troca de apoio financeiro contra a Rússia.

O interesse pelas terras raras ucranianas foi anunciado por Trump no início de fevereiro. A proposta é vista como essencial para o apoio contínuo dos EUA às forças de Zelensky, mas permanece suspensa desde o bate-boca entre os presidentes .

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, diz ter otimismo sobre a assinatura iminente do acordo, de acordo com a Reuters. Ele planeja visitar Moscou para conversar com Vladimir Putin.

