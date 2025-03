Bate-boca de Trump e Zelensky foi ‘grotesco’, e ucraniano foi ‘humilhado’, diz Lula Presidente brasileiro lamenta discussão de líderes dos EUA e da Ucrânia: ‘Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso’ Brasília|Do R7 01/03/2025 - 13h54 (Atualizado em 01/03/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente lamentou discussão de Trump e Zelensky José Cruz/Agência Brasil - 25.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (1º) que a discussão no Salão Oval da Casa Branca entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , foi uma cena “grotesca” e “desrespeitosa”. Para o brasileiro, o líder ucraniano foi “humilhado” por Trump.

“Eu, sinceramente, não sou diplomata, mas acho que a diplomacia desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca”, afirmou Lula em entrevista à imprensa no Uruguai, onde participa da posse do novo presidente do país, Yamandú Orsi.

Para o presidente, Trump pode ter entendido que Zelensky merecia aquele tratamento. “Sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive de desrespeito aos outros, e não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelesnky merecia isso”, opinou Lula.

Segundo o brasileiro, a confusão entre os dois líderes pode trazer consequências para a Europa. “Acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. Eu disse ao presidente da Alemanha: é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da Otan e é bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo.”

‌



A discussão de Trump e Zelensky

Nessa sexta-feira (28), Trump e Zelensky discutiram durante reunião na Casa Branca. O presidente dos EUA acusou o ucraniano de estar “jogando com a Terceira Guerra Mundial” e de “não ser grato” ao não aceitar a proposta norte-americana para cessar o conflito envolvendo a Rússia e pedir reiteradamente por garantias de segurança dos Estados Unidos para concordar com um acordo de trégua.

A confusão teve início quando o presidente da Ucrânia tentou explicar a história da guerra, observando que ela remontava a 2014, quando Moscou anexou a Crimeia e ocupou o leste da Ucrânia, dizendo que nenhum presidente americano conseguiu conter o presidente da Rússia, Vladimir Putin, desde então.

‌



O vice-presidente dos EUA, JD Vance, interrompeu Zelensky e o repreendeu pelas falas. “Acho uma falta de respeito da sua parte vir ao Salão Oval para dizer isso na frente da mídia americana. O senhor deveria estar agradecendo ao presidente por tentar pôr um fim a esse conflito”, disse.

Em resposta, o ucraniano afirmou que os EUA poderiam ser ameaçados pela Rússia no futuro. “Vocês têm um belo oceano [no meio] e não se sentem agora, mas se sentirão no futuro.”

‌



Nesse momento, Trump subiu o tom contra Zelensky. “Não nos diga o que vamos sentir. Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas no momento”, afirmou.

“Você não está em uma boa posição neste momento. Você está apostando na Terceira Guerra Mundial. Ou você faz um acordo ou estamos fora”, acrescentou o presidente dos EUA.