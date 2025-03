Pausa no conflito pode ser oportunidade do ocidente entregar armas à Ucrânia, diz professor

Não se sabe se a Rússia tem interesse em cessar-fogo no leste europeu, afirma Vladimir Feijó, analista internacional e doutor em direito internacional, em entrevista ao Conexão Record News nesta segunda-feira (10). Volodymyr Zelensky deve propor uma trégua aérea e naval com a Rússia .



Feijó ressalta que o país liderado por Vladimir Putin tem vantagem na guerra. “Qualquer pausa do conflito é uma chance do ocidente entregar mais armas à Ucrânia e, quem sabe, diante às ameaças do presidente francês [Emmanuel Macron] de entregar arma nuclear, poderia a Rússia entender que seria essa a oportunidade. Não sei se estariam dispostos ao cessar-fogo.”