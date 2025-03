Entenda como declaração de Trump pode mudar cenário de negociações pelo fim da guerra Rússia-Ucrânia

O presidente norte-americano, Donald Trump, diz estar "otimista" nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia. Representantes dos Estados Unidos se reunirão com a cúpula ucraniana nesta terça-feira (10) na Arábia Saudita para discutir o assunto no primeiro encontro após desentendimento entre os líderes dos dois países, que esfriou as conversas.



Para Vladimir Feijó, analista internacional e doutor em direito internacional, Trump entende que a guerra é um jogo de força. “Há algum tempo, ele [Trump] vem falando que o Zelensky sozinho não tem força nenhuma, que ele tem que ser agradecido aos Estados Unidos e só teria apoio se fizesse concessões para o período do pós-guerra.” Feijó aponta que a declaração de Trump, no entanto, reverteu o cenário e pode indicar que os Estados Unidos continuam dispostos a continuar entregando serviço de inteligência e armamento para a Ucrânia.