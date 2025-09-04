O que o arsenal exibido em desfile em Pequim diz sobre a força militar da China Aposta chinesa em mísseis nucleares e blindados com laser sugere maior poder de dissuasão frente ao Ocidente Internacional|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A China exibiu um arsenal de novas armas e equipamentos militares em um desfile com a presença de líderes globais, incluindo Xi Jinping, Putin e Kim Jong Un.

As inovações incluem mísseis intercontinentais, drones com inteligência artificial e veículos subaquáticos não tripulados, sinalizando um avanço na modernização militar chinesa.

O desfile também teve caráter político, reforçando uma frente unida entre China, Rússia e Coreia do Norte contra os EUA, com uma estratégia de dissuasão em foco.

Embora a tecnologia chinesa tenha avançado, especialistas ressaltam que os EUA ainda mantêm vantagem operacional devido à sua cultura adaptativa nas forças armadas.

Formação de mísseis antinavio participa de um desfile militar em Pequim, capital da China, em 3 de setembro de 2025 Xinhua/Zheng Huansong

A China exibiu na quarta-feira (3) um arsenal de novas armas, drones e equipamentos militares em um desfile que reuniu o presidente Xi Jinping e mais de 20 chefes de Estado, incluindo o russo Vladimir Putin e o norte-coreano Kim Jong-un. A demonstração é vista como uma mensagem direta aos Estados Unidos e aliados no Ocidente sobre o alcance da modernização militar chinesa.

Entre as novidades estão mísseis de longo alcance com capacidade nuclear, drones equipados com inteligência artificial, veículos subaquáticos não tripulados e até robôs de quatro patas apelidados de lobos robóticos. O evento também foi interpretado como uma vitrine de vendas de armamentos para países aliados à Pequim e uma forma de Xi reforçar seu papel como líder global.

Especialistas afirmam que a apresentação mostra um avanço no complexo industrial de defesa da China. Michael Raska, professor da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, destacou que dez anos atrás muitos equipamentos chineses eram considerados cópias rudimentares de sistemas norte-americanos. Agora, a diversidade de armas em exibição reflete maior inovação.

Mísseis à revelia

Um dos destaques foi o míssil balístico intercontinental Dongfeng-5C, com alcance estimado em quase 20 mil quilômetros e capacidade de transportar até 12 ogivas.

O Dongfeng-5C, míssil nuclear chinês, durante desfile militar Xinhua/Zhang Yuwei

De acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press, ele pode atingir qualquer parte dos Estados Unidos a partir da China continental. Outro modelo apresentado foi o Dongfeng-61, também intercontinental, lançado de plataformas móveis. O desfile ainda mostrou o míssil de alcance intermediário Dongfeng-26D, apelidado de “assassino de Guam”, projetado para atingir bases norte-americanas no Pacífico.

Alexander Neill, analista de defesa do Fórum do Pacífico, afirmou que a ênfase em mísseis tem relação direta com a estratégia de dissuasão da China e com a necessidade de enfrentar a superioridade naval dos Estados Unidos. Para ele, grupos de porta-aviões norte-americanos podem se tornar vulneráveis diante de ataques coordenados com mísseis hipersônicos.

DF-5 é o primeiro míssil chinês com capacidade de atingir o solo dos Estados Unidos Xinhua/Fan Peishen

Laser em blindados

Além dos mísseis, a China apresentou a arma laser LY-1, montada em veículos blindados. O equipamento seria capaz de desativar sistemas eletrônicos e cegar pilotos.

Formação de contramedidas eletrônicas de Pequim Xinhua/Hu Huhu

Também chamou atenção o drone submarino gigante AJX-002, com cerca de 20 metros de comprimento, classificado como veículo subaquático extragrande não tripulado. Ele pode ser usado em missões de vigilância e reconhecimento.

No âmbito aéreo, o país mostrou drones furtivos de ataque, como o GJ-11, projetado para voar junto a caças tripulados e auxiliar em operações de combate. Segundo Raska, a estratégia indica que Pequim busca não apenas ampliar, mas substituir estruturas tradicionais de guerra. Ele afirmou que a China parece ter aprendido com a experiência da Rússia na Ucrânia, onde drones têm sido usados para enfraquecer defesas inimigas.

Veja o desfile aéreo composto pelos caças J-20, J-20A, J-20S, J-35A e outras aeronaves que sobrevoaram a Praça Tian’anmen nesta quarta (3):

IA e tecnologia militar

A aposta chinesa em inteligência artificial também foi evidente. Neill observou que, em batalhas rápidas, a tomada de decisão em nanossegundos pode ser decisiva e que a IA pode oferecer essa vantagem. Raska acrescentou que, enquanto muitos países ainda têm receio de colocar a IA no centro da cadeia de destruição, a China acredita poder controlá-la e está integrando a tecnologia a seus sistemas militares.

Apesar do avanço tecnológico, especialistas ressaltam que os Estados Unidos mantêm vantagem operacional. Segundo Raska, as forças armadas norte-americanas funcionam com uma cultura de baixo para cima, que permite adaptação rápida em campo. Já o exército chinês opera de cima para baixo, o que pode limitar a agilidade. “Eles podem ter plataformas chamativas, mas não moverão um dedo até receberem uma ordem de cima”, disse o analista.

Formação de combate não tripulado terrestre de Pequim Xinhua/Huang Zongzhi

O desfile também teve caráter político. Ao lado de Putin e Kim, Xi apresentou uma frente unida diante de Washington. Para Neill, a mensagem foi clara: um confronto com a China significaria enfrentar aliados em diferentes cenários ao mesmo tempo, do Estreito de Taiwan à Península Coreana.

O desfile, que comemorou 80 anos da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ainda funcionou como um grande discurso de vendas. Países como Mianmar já compram armamentos chineses em larga escala e a presença de dezenas de delegações estrangeiras reforçou o objetivo de expandir esse mercado.

Para Raska, a China acredita que tecnologia é suficiente para criar dissuasão. “Eles acham que isso intimidará os Estados Unidos, mas no nível operacional ainda há dúvidas se conseguem entregar o que prometem”, afirmou.

