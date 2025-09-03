Entenda por que Kim Jong-un usa banheiro especial na China para esconder pistas sobre sua saúde Líder norte-coreano adota medidas extremas, como banheiros privativos e desinfecção rigorosa, para proteger dados biológicos Internacional|Do R7 03/09/2025 - 12h03 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h03 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kim Jong-un viajou à China em um trem blindado com banheiro privativo para evitar coleta de dados sobre sua saúde.

Banheiros exclusivos são usados para impedir análise de dejetos em visitas, garantindo segurança biológica.

Medidas de desinfecção rigorosas são adotadas para remover vestígios biológicos durante cúpulas internacionais.

O líder norte-coreano prefere viajar de trem, considerado mais seguro que o transporte aéreo, seguindo tradição familiar.

Kim Jong-un embarca no trem à prova de balas, em Pyongyang, em fevereiro de 2019 Reprodução/X/@ChinaDaily

O líder norte-coreano Kim Jong-un viajou à China para participar do desfile militar em comemoração aos 80 anos da rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial, realizado nesta quarta-feira (3), utilizando um trem blindado equipado com um banheiro privativo.

A medida, segundo informações do jornal japonês Nikkei e do sul-coreano Korea JoongAng Daily, tem como objetivo evitar a coleta de dados biométricos que possam revelar informações sobre a saúde do líder norte-coreano ou facilitar tentativas de assassinato.

De acordo com o Nikkei, que cita fontes de inteligência sul-coreanas e japonesas, o trem particular de Kim, chamado Taeyangho, possui instalações especializadas, incluindo um banheiro exclusivo projetado para impedir a análise de dejetos corporais.

Essa precaução também é adotada em visitas domésticas, como inspeções a instalações militares e fábricas estatais na Coreia do Norte, onde banheiros pessoais são instalados nos veículos utilizados por Kim, segundo os jornais.

As medidas de segurança se intensificam quando Kim deixa o país. Durante a cúpula intercoreana de abril de 2018, na Casa da Paz, em Panmunjom, a Coreia do Norte transportou um banheiro privativo para evitar que o líder usasse instalações locais.

O mesmo ocorreu na cúpula entre Coreia do Norte e EUA, em Singapura, em junho de 2018, quando um banheiro móvel foi levado em uma aeronave de transporte emprestada pela China para a locomoção de Kim, de acordo com o Nikkei.

Segurança meticulosa

O Nikkei também informou que, em hotéis durante cúpulas internacionais, assessores de Kim removem meticulosamente vestígios biológicos, como cabelos e saliva, e higienizam utensílios usados pelo líder para eliminar resíduos de DNA.

Durante sessões de autógrafos, o líder norte-coreano utiliza canetas trazidas por sua equipe, evitando as fornecidas pelos anfitriões, para não deixar impressões digitais, de acordo com o jornal.

A Coreia do Norte também adota protocolos extremos de desinfecção. Na cúpula intercoreana de 2018, assessores foram vistos borrifando desinfetante na cadeira de Kim, limpando assento, apoios de braço e encosto várias vezes, e pulverizando desinfetante no ar.

Uma autoridade sul-coreana, citada pelo jornal japonês, afirmou que “as informações de saúde do líder têm um grande impacto no regime norte-coreano”. Por isso, o país toma medidas extraordinárias para proteger os dados biológicos de Kim.

Trem à prova de balas

Kim preferiu o trem à prova de balas de seu avião particular, o Chammae-1, para a viagem à China. A aeronave, cujo nome vem de um pássaro emblemático do país, é um antigo Ilyushin-62 de fabricação soviética, e não necessariamente atende a todas as garantias de confiabilidade, segundo especialistas.

Antes da viagem desta semana, o líder norte-coreano havia feito quatro viagens à China, entre 2018 e 2019. Duas delas foram feitas com o trem, e as demais, com o avião. As viagens pela rota ferroviária levaram quatro dias. Os voos, mais rápidos, foram concluídos em metade desse tempo.

Em 2018, para a reunião com o então presidente dos EUA, Donald Trump, em Singapura, Kim usou o Chammae-1 como uma distração. A aeronave voou de um país para o outro, mas o líder norte-coreano não estava a bordo.

Ele usou um voo comercial falso, em um avião emprestado pela China, para fazer a viagem. O Boeing 747 em questão decolou de Pyongyang em uma rota regular para Pequim, mas, no meio do caminho, mudou de direção e seguiu para Singapura, mostraram dados do site Flightradar24 à época.

Kim Jong Un concludes Russia trip, climbs aboard armored train back to North Korea pic.twitter.com/yQtOvwVXqM — RT (@RT_com) September 17, 2023

Fabricado em Pyongyang, a capital norte-coreana, em vários exemplares quase idênticos, o trem de Kim Jong-un é totalmente blindado, das janelas ao chão, para protegê-lo de tiros e explosivos.

O veículo também possui “armas de assalto e um helicóptero para emergências”, segundo informações do Ministério Sul-Coreano da Unificação. Entretanto, devido a esse peso, o trem não pode ultrapassar 60 km/h.

Ainda de acordo com o ministério sul-coreano, o trem oferece condições de segurança muito superiores às de um avião, onde “as hipóteses de sobrevivência são consideravelmente reduzidas” em caso de ataque.

Além disso, o trem pode voltar atrás se houver imprevistos, com itinerários que são “mais difíceis de prever” do que os de um avião, segundo a Coreia do Sul.

Kim Jong Un's limousine being driven into his armoured train. pic.twitter.com/YvZ3OEF68p — The Spectator Index (@spectatorindex) September 16, 2023

Os chefes de Estado da dinastia Kim sempre tentaram evitar o transporte aéreo, que consideram demasiadamente vulnerável. Kim Jong-un segue a tradição iniciada pelo avô, Kim Il-sung, e perpetuada pelo pai, Kim Jong-il.

Em 2001, Kim Jong-il passou 24 dias indo e voltando de Pyongyang a Moscou, em uma viagem de cerca de 20 mil quilômetros. Um oficial russo que esteve presente na ocasião, Konstantin Pulikovsky, descreveu o veículo como uma “fortaleza móvel perfeita”.

Perguntas e Respostas Por que Kim Jong-un utiliza um banheiro especial durante suas visitas à China? Kim Jong-un usa um banheiro privativo em seu trem blindado durante visitas à China para evitar a coleta de dados biométricos que possam revelar informações sobre sua saúde ou facilitar tentativas de assassinato. Quais são as características do trem utilizado por Kim Jong-un? O trem de Kim, chamado Taeyangho, possui instalações especializadas, incluindo um banheiro projetado para impedir a análise de dejetos corporais. Ele é totalmente blindado e equipado com armas de assalto e um helicóptero para emergências. Como Kim Jong-un garante a segurança de sua saúde durante viagens? Além do banheiro privativo, Kim Jong-un adota várias medidas de segurança, como a remoção de vestígios biológicos, como cabelos e saliva, em hotéis e o uso de canetas trazidas por sua equipe para evitar impressões digitais. Quais precauções foram tomadas durante cúpulas internacionais? Durante cúpulas, como a intercoreana de 2018 e a reunião com Donald Trump em Singapura, Kim transportou banheiros privativos e utilizou um voo comercial falso para disfarçar sua rota, garantindo assim sua segurança. Qual é a velocidade máxima do trem de Kim Jong-un e por que ele prefere esse meio de transporte? O trem não pode ultrapassar 60 km/h devido ao seu peso. Kim Jong-un prefere viajar de trem em vez de avião, pois considera o transporte aéreo vulnerável e menos seguro em caso de ataque. Como a dinastia Kim historicamente aborda o transporte durante viagens? A dinastia Kim sempre evitou o transporte aéreo, seguindo uma tradição iniciada por Kim Il-sung e perpetuada por Kim Jong-il, que consideravam o transporte aéreo muito arriscado.

