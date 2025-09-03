Entenda por que Kim Jong-un usa banheiro especial na China para esconder pistas sobre sua saúde
Líder norte-coreano adota medidas extremas, como banheiros privativos e desinfecção rigorosa, para proteger dados biológicos
O líder norte-coreano Kim Jong-un viajou à China para participar do desfile militar em comemoração aos 80 anos da rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial, realizado nesta quarta-feira (3), utilizando um trem blindado equipado com um banheiro privativo.
A medida, segundo informações do jornal japonês Nikkei e do sul-coreano Korea JoongAng Daily, tem como objetivo evitar a coleta de dados biométricos que possam revelar informações sobre a saúde do líder norte-coreano ou facilitar tentativas de assassinato.
De acordo com o Nikkei, que cita fontes de inteligência sul-coreanas e japonesas, o trem particular de Kim, chamado Taeyangho, possui instalações especializadas, incluindo um banheiro exclusivo projetado para impedir a análise de dejetos corporais.
Essa precaução também é adotada em visitas domésticas, como inspeções a instalações militares e fábricas estatais na Coreia do Norte, onde banheiros pessoais são instalados nos veículos utilizados por Kim, segundo os jornais.
As medidas de segurança se intensificam quando Kim deixa o país. Durante a cúpula intercoreana de abril de 2018, na Casa da Paz, em Panmunjom, a Coreia do Norte transportou um banheiro privativo para evitar que o líder usasse instalações locais.
O mesmo ocorreu na cúpula entre Coreia do Norte e EUA, em Singapura, em junho de 2018, quando um banheiro móvel foi levado em uma aeronave de transporte emprestada pela China para a locomoção de Kim, de acordo com o Nikkei.
Segurança meticulosa
O Nikkei também informou que, em hotéis durante cúpulas internacionais, assessores de Kim removem meticulosamente vestígios biológicos, como cabelos e saliva, e higienizam utensílios usados pelo líder para eliminar resíduos de DNA.
Durante sessões de autógrafos, o líder norte-coreano utiliza canetas trazidas por sua equipe, evitando as fornecidas pelos anfitriões, para não deixar impressões digitais, de acordo com o jornal.
A Coreia do Norte também adota protocolos extremos de desinfecção. Na cúpula intercoreana de 2018, assessores foram vistos borrifando desinfetante na cadeira de Kim, limpando assento, apoios de braço e encosto várias vezes, e pulverizando desinfetante no ar.
Uma autoridade sul-coreana, citada pelo jornal japonês, afirmou que “as informações de saúde do líder têm um grande impacto no regime norte-coreano”. Por isso, o país toma medidas extraordinárias para proteger os dados biológicos de Kim.
Trem à prova de balas
Kim preferiu o trem à prova de balas de seu avião particular, o Chammae-1, para a viagem à China. A aeronave, cujo nome vem de um pássaro emblemático do país, é um antigo Ilyushin-62 de fabricação soviética, e não necessariamente atende a todas as garantias de confiabilidade, segundo especialistas.
Antes da viagem desta semana, o líder norte-coreano havia feito quatro viagens à China, entre 2018 e 2019. Duas delas foram feitas com o trem, e as demais, com o avião. As viagens pela rota ferroviária levaram quatro dias. Os voos, mais rápidos, foram concluídos em metade desse tempo.
Em 2018, para a reunião com o então presidente dos EUA, Donald Trump, em Singapura, Kim usou o Chammae-1 como uma distração. A aeronave voou de um país para o outro, mas o líder norte-coreano não estava a bordo.
Ele usou um voo comercial falso, em um avião emprestado pela China, para fazer a viagem. O Boeing 747 em questão decolou de Pyongyang em uma rota regular para Pequim, mas, no meio do caminho, mudou de direção e seguiu para Singapura, mostraram dados do site Flightradar24 à época.
Fabricado em Pyongyang, a capital norte-coreana, em vários exemplares quase idênticos, o trem de Kim Jong-un é totalmente blindado, das janelas ao chão, para protegê-lo de tiros e explosivos.
O veículo também possui “armas de assalto e um helicóptero para emergências”, segundo informações do Ministério Sul-Coreano da Unificação. Entretanto, devido a esse peso, o trem não pode ultrapassar 60 km/h.
Ainda de acordo com o ministério sul-coreano, o trem oferece condições de segurança muito superiores às de um avião, onde “as hipóteses de sobrevivência são consideravelmente reduzidas” em caso de ataque.
Além disso, o trem pode voltar atrás se houver imprevistos, com itinerários que são “mais difíceis de prever” do que os de um avião, segundo a Coreia do Sul.
Os chefes de Estado da dinastia Kim sempre tentaram evitar o transporte aéreo, que consideram demasiadamente vulnerável. Kim Jong-un segue a tradição iniciada pelo avô, Kim Il-sung, e perpetuada pelo pai, Kim Jong-il.
Em 2001, Kim Jong-il passou 24 dias indo e voltando de Pyongyang a Moscou, em uma viagem de cerca de 20 mil quilômetros. Um oficial russo que esteve presente na ocasião, Konstantin Pulikovsky, descreveu o veículo como uma “fortaleza móvel perfeita”.
