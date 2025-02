'O discurso é uma coisa, e a realidade é outra'; entenda postura de Trump na guerra da Ucrânia

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (23), o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan, da ESPM, analisou o discurso de Donald Trump durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos , na Suíça. Segundo Trevisan, há uma grande diferença entre as declarações públicas de Trump e as negociações diplomáticas em torno do conflito na Ucrânia .



“Trump sabe que a situação é mais favorável a Putin do que aos aliados, mas mantém uma postura alinhada aos interesses da indústria petrolífera , que financia sua base política”, afirmou.



Trevisan concluiu que o desfecho do conflito depende diretamente das condições impostas por Vladimir Putin, que segue avançando militarmente . “O fim da guerra está no preço que Putin aceitará para negociar. O discurso de Trump, no entanto, reflete mais um cálculo político do que ações concretas para resolver o conflito”, explicou.