O que se sabe sobre o pai que pulou de um navio cruzeiro para salvar a filha

Navio navegava em mar aberto no momento do ocorrido Reprodução/X - @YOOPERIPA

Um homem pulou no mar para resgatar a filha após ela cair do convés de um navio de cruzeiro. O caso ocorreu no domingo (29), durante a última manhã de uma viagem de quatro noites pelas Bahamas, com retorno previsto para Fort Lauderdale, na Flórida. Ambos foram resgatados com vida pela tripulação poucos minutos depois.

O alerta de emergência foi acionado por volta das 8h da manhã (horário local). Passageiros relataram ter ouvido pelo alto-falante o código “homem ao mar”, o que mobilizou imediatamente os protocolos de resgate a bordo. Segundo relatos nas redes sociais, a menina foi vista caindo do convés e, em seguida, o pai se lançou na água para socorrê-la.

Testemunhas afirmaram que o bote salva-vidas chegou rapidamente até os dois. Um vídeo feito por uma passageira mostra o momento em que os tripulantes se aproximam dos resgatados. Outro relato afirma que a menina estava sentada no corrimão no momento da queda, o que pode ter contribuído para o acidente.

Miraculous Disney boat rescue!!! Dad jumps in to save his little girl and then immediately rescued by ship’s crew. Outstanding pic.twitter.com/IOZOrxOOgm — Jenna Ryan (@realjennaryan) June 30, 2025

O navio navegava em mar aberto no momento do ocorrido. Não houve registro de ferimentos. A tripulação responsável pelo resgate foi elogiada por outros passageiros que acompanharam a operação.

‌



Casos como esse são raros, mas geralmente letais. Segundo levantamento da Cruise Lines International Association, entre 20 e 25 pessoas caem de navios por ano. De 2009 a 2019, apenas 48 das 212 vítimas foram resgatadas com vida, o que representa uma taxa de sobrevivência inferior a 25%.

Apesar da gravidade, o episódio terminou sem vítimas. O pai, cuja identidade não foi divulgada, foi apontado como responsável por evitar uma tragédia. Passageiros o descreveram como herói e classificaram o resgate como um milagre.

