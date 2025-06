Navio de guerra do século 17 é identificado por pesquisadores na Finlândia

Pesquisadores finlandeses conseguiram localizar um navio de guerra submerso no fundo do mar. Já conhecido por mergulhadores locais, a identificação da embarcação foi possível graças a um modelo 3D elaborado por arqueólogos suecos.



A estrutura, encontrada no mar da cidade de Porkkala, se manteve preservada ao longo dos anos, o que permite novas expedições para explorar essa relíquia. Conhecido como "Falcão", ele foi construído em Estocolmo, capital da Suécia, no ano de 1631.



Acredita-se que o construtor também é responsável por outro navio conhecido como "Vasa", que afundou em sua primeira viagem e, atualmente, é a grande atração do Museu de Estocolmo.