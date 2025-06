Tripulantes pulam no mar para escapar de navio em chamas ao sul da Índia

Um navio que passava perto do sul da Índia pegou fogo nesta segunda-feira (9). De acordo com o Ministério da Defesa indiano, aeronaves da Guarda Costeira e um navio de guerra foram mobilizados para resgatar os tripulantes. Segundo uma autoridade local, 18 das 22 pessoas que estavam a bordo precisaram pular na água para escapar das chamas.



Além dos tripulantes, cerca de 40 contêineres caíram no mar. Ainda não há informações sobre o tipo de produto que estava no compartimento, nem sobre as causas do incêndio. O navio, que tem bandeira de Singapura, havia partido do Sri-Lanka e tinha como destino o porto de Mumbai