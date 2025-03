Partido de Putin presenteia mães de soldados mortos na guerra com moedor de carne Governistas russos pretendiam celebrar o Dia Internacional da Mulher oferecendo o eletrodoméstico Internacional|Do R7 10/03/2025 - 12h52 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h44 ) twitter

Imagem divulgada nas redes sociais russas de mulheres que foram presenteadas com moedor de carne pelo partido Rússia Unida Reprodução/Facebook/gordondmitry

O partido Rússia Unida, de Vladimir Putin, na região de Murmansk decidiu celebrar o Dia Internacional da Mulher, no domingo (8), dando de presente moedores de carne às mães de soldados mortos na guerra da Ucrânia.

A ideia era mostrar que as mães dos heróis não tinham sido esquecidas e que o partido estava cuidando delas, de acordo com as instruções dadas pelo chefe do Kremlin. O presente, distribuído ao longo da última semana, foi uma iniciativa da filial local do partido. Fotos de mulheres com buquês de flores e o eletrodoméstico foram divulgadas no perfil do partido nas redes sociais russas. Mas ao invés de causarem boa impressão ao partido, as imagens provocaram indignação e críticas.

Nos últimos anos, o eletrodoméstico se tornou um símbolo dos ataques militares russos com alto número de baixas na guerra da Ucrânia.

O grupo mercenário russo Wagner chegou a conceder a seus combatentes uma medalha chamada “Bakhmut Meat Grinder” (moedor de carne Bakhmut). A batalha de Bakhmut (2022-2023) é considerada uma das mais sangrentas do conflito, com alto número de baixas dos dois lados.

‌



O partido Rússia Unida em Murmansk rebateu as críticas afirmando que as interpretações eram “desumanas e provocativas”. Segundo o partido, as próprias mulheres teriam escolhido os moedores de carne como presentes.

“O moedor de carne não fazia parte do conjunto de presentes padrão, mas uma mulher o pediu e, claro, [os membros do partido] não puderam recusar”, disse Maxim Chengayev, prefeito de Polyarnye Zori, à imprensa local.

‌



Mais tarde, a página do partido em uma rede social publicou um vídeo de uma mãe de um soldado agradecendo pelo que ela chamou de um presente “oportuno”. “Eu queria comprar [o moedor de carne] para mim, mas você me presenteou com um bem na hora. Eu pedi a você”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5