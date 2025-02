Coreia do Norte e Rússia abrem caminho para aprofundar ainda mais a relação Aliados no cenário geopolítico, Putin e Kim Jong-un estreitaram laços diplomática nos últimos anos Internacional|Do R7 27/02/2025 - 19h02 (Atualizado em 27/02/2025 - 19h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em outubro de 2024, a Coreia do Norte enviou cerca de 12 mil soldados para lutarem ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia Reprodução/NHK News

Um funcionário do alto escalão do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte reuniu-se com o secretário-geral do partido Rússia Unida e assinou um protocolo para fortalecer a cooperação entre as duas legendas, informou a mídia estatal norte-coreana na quinta-feira (20).

Ri Hi-yong, membro do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, se encontrou na terça-feira (18), em Moscou, com Vladimir Yakushev, secretário-geral do partido governista russo. Segundo a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), os dois discutiram formas de ampliar os intercâmbios partidários e parcerias estratégicas entre os países.

Após a reunião, os representantes assinaram um acordo que estabelece diretrizes para “expandir a cooperação em vários setores e aprofundar o desenvolvimento” até 2027.

Desde a assinatura de um tratado de defesa mútua no ano passado, Coreia do Norte e Rússia vêm ampliando a parceria em diversas áreas, incluindo defesa, economia e esportes.

‌



Em outubro de 2024, a Coreia do Norte enviou cerca de 12 mil soldados para lutarem ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Antes de irem para a linha de frente, os soldados norte-coreanos se estabeleceram em bases militares do extremo-oriente russo, onde foram treinados e receberam uniformes e armamento de fabricação russa.

‌



Pyongyang também forneceu mais de 13 mil contêineres de munições, armas e mísseis para a Rússia desde agosto de 2023. Nos últimos anos, governos dos Estados Unidos e Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de fornecer armamento para a Rússia desde o início da guerra. Moscou e Pyongyang negam as acusações.

‌