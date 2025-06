Passageiros registram princesa do Japão em voo doméstico no Brasil; veja vídeo Integrante da família imperial visita o Brasil para celebrar os 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países Internacional|Do R7 12/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h56 ) twitter

Kako Akishino em voo para Campo Grande Reprodução/X

A princesa japonesa Kako Akishino, sobrinha do imperador Naruhito do Japão, está em visita oficial ao Brasil como parte das comemorações pelos 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Nesta semana, passageiros de um voo doméstico entre São Paulo e Campo Grande registraram a presença da princesa a bordo. Ela viajou nas primeiras fileiras da aeronave e foi reconhecida por alguns passageiros.

GENTE COMO A GENTE



A princesa Kako de Akishino surpreendeu à todos ao ser flagrada viajando de voo comercial de Campinas (SP) para Campo Grande (MS).



Ela está no Brasil para as comemorações dos 130 anos das relações entre Brasil e Japão.pic.twitter.com/CTzVYCXUUU — Japão FC+ (@japaofcmais) June 12, 2025

Segundo relatos publicados nas redes sociais, houve uma operação de segurança coordenada logo após o pouso. A empresária Taty Ota, que estava no mesmo voo, contou que agentes se movimentaram rapidamente no fundo do avião para garantir o desembarque da comitiva. Ela relatou que tentou tirar uma foto com a princesa, mas foi impedida. Ainda assim, descreveu um breve cumprimento feito por Akishino com um gesto típico japonês.

“Ela é linda, parece uma boneca. Estou na mesma fila. Ela chegou, foi supersimpática e me olhou, cumprimentando com a cabeça, fazendo a saudação japonesa”, contou Taty Ota.

Na terça-feira (10), a princesa participou de cerimônia na sede da Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande, onde assistiu a apresentações culturais.

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior número de descendentes de japoneses, com cerca de 30 mil pessoas na comunidade local.

Durante a agenda oficial, a princesa também se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e visitou a Escola Visconde de Cairu, tradicional na preservação da cultura japonesa na região.

Após a passagem por Campo Grande, Kako Akishino seguiu para Brasília. Na quarta-feira, foi recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, ambos reafirmaram o interesse em fortalecer os laços entre os dois países, com destaque para a cooperação em temas ambientais.

Em comunicado conjunto, Brasil e Japão anunciaram que irão trabalhar juntos pela realização da COP 30, marcada para 2025 em Belém. A princesa agradeceu a recepção dos brasileiros e destacou a importância da visita como símbolo da continuidade da parceria entre as duas nações.

