Passageiros são instruídos a urinar em garrafas após banheiros de avião quebrarem
Voo de 6h teve todos os banheiros quebrados, forçando passageiros a improvisar em condições insalubres, segundo relatos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Passageiros de um voo de seis horas com destino à Austrália foram instruídos a utilizar garrafas plásticas para urinar após todos os banheiros da aeronave apresentarem defeitos. O caso, ocorrido na quinta-feira (28), foi noticiado pelo jornal The Australian.
Segundo o jornal, o problema começou antes mesmo da decolagem, quando o banheiro traseiro da aeronave, um Boeing 737 operado pela companhia Virgin Australia, já estava fora de serviço.
Apesar disso, o voo não foi atrasado ou cancelado devido à “limitada infraestrutura de manutenção” em Bali, na Indonésia, de onde o avião partiu com destino a Brisbane, de acordo com a companhia.
Durante o trajeto, no entanto, os dois banheiros restantes também pararam de funcionar, agravando a situação.
Leia mais
“Na metade do voo, todos os banheiros quebraram. Nas três horas restantes, a tripulação nos informou que precisaríamos fazer as necessidades em mamadeiras ou ‘em cima do que já estivesse no banheiro’”, relatou um passageiro ao The Australian.
A falta de banheiros funcionais gerou condições insalubres a bordo. Passageiros relataram que dejetos humanos, urina e papel higiênico transbordaram, espalhando um forte odor pela cabine.
Um passageiro identificado como Aaron, em entrevista ao canal de TV australiano ABC, disse que esperou mais de 40 minutos para acessar o único banheiro disponível inicialmente, na parte frontal do avião, antes que ele também quebrasse.
“Uma senhora idosa não conseguiu se segurar e se molhou. Foi humilhante e absolutamente chocante”, afirmou Aaron.
A Virgin Australia confirmou o incidente e emitiu um comunicado pedindo desculpas aos passageiros. “Pedimos sinceras desculpas aos nossos hóspedes e agradecemos à nossa tripulação por lidar com uma situação desafiadora a bordo”, informou a companhia.
A empresa prometeu oferecer créditos de voo aos afetados e disse que está entrando em contato diretamente com os passageiros para fornecer atualizações.
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes (TWU) da Austrália classificou o episódio como “angustiante” e um “grave risco” à segurança de tripulantes e passageiros, segundo a imprensa local.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu com os passageiros de um voo da Virgin Australia?
Os passageiros de um voo da Virgin Australia de Bali para Brisbane foram instruídos a usar garrafas plásticas para urinar após todos os banheiros da aeronave apresentarem defeitos durante o voo de seis horas.
Quando e onde ocorreu o incidente?
O incidente ocorreu na quinta-feira, 28, durante um voo operado por um Boeing 737 da Virgin Australia, partindo de Bali, na Indonésia, com destino a Brisbane, na Austrália.
Qual foi a causa do problema nos banheiros?
O problema começou antes da decolagem, quando o banheiro traseiro da aeronave já estava fora de serviço. Apesar disso, o voo não foi atrasado ou cancelado devido à "limitada infraestrutura de manutenção" em Bali.
Como a situação se agravou durante o voo?
Durante o trajeto, os dois banheiros restantes também pararam de funcionar, levando a tripulação a informar os passageiros que precisariam improvisar para fazer suas necessidades.
Quais foram as consequências da falta de banheiros funcionais?
A falta de banheiros funcionais gerou condições insalubres a bordo, com relatos de dejetos humanos, urina e papel higiênico transbordando, causando um forte odor na cabine.
O que um passageiro relatou sobre a situação?
Um passageiro identificado como Aaron relatou que esperou mais de 40 minutos para acessar o único banheiro disponível, que também quebrou. Ele mencionou que uma senhora idosa não conseguiu se segurar e se molhou, descrevendo a situação como humilhante e chocante.
Como a Virgin Australia reagiu ao incidente?
A Virgin Australia confirmou o incidente e pediu desculpas aos passageiros, agradecendo à tripulação por lidar com a situação desafiadora. A companhia prometeu oferecer créditos de voo aos afetados e está entrando em contato diretamente com os passageiros para fornecer atualizações.
Qual foi a reação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes da Austrália?
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes (TWU) da Austrália classificou o episódio como "angustiante" e um "grave risco" à segurança de tripulantes e passageiros.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp