Planos secretos para o escudo antimísseis multibilionário de Trump são revelados SpaceX, de Elon Musk, e outras duas companhias surgem como favoritas para desenvolverem o projeto Internacional|Do R7 17/04/2025 - 20h02 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h04 )

Donald Trump classificou um ataque com mísseis como “A ameaça mais catastrófica que enfrenta os Estados Unidos” Reprodução/Instagram/Realdonadtrump

Autoridades do Departamento de Defesa dos EUA se preparam para apresentar uma série de opções para a construção de um “Domo de Ouro”, inspirado no sistema de defesa israelense, ao presidente Donald Trump. O líder americano avaliará qual das propostas será mais adequada para cumprir sua promessa de campanha de proteger os Estados Unidos de eventuais ataques com mísseis em seu território.

A iniciativa de criar o domo como proteção ao redor do país seria extremamente cara e levaria anos para ser finalizado. O sistema israelense funciona em condições totalmente diferentes dos necessários para os Estados Unidos.

Isso porque o território de Israel representa somente 1% do norte-americano, e os mísseis que atingem o país do Oriente Médio vêm de lugares próximos, enquanto os EUA teriam de se proteger de ameaças vindas do outro lado do oceano.

Em 27 de janeiro, deste ano, o presidente Donald Trump classificou um ataque com mísseis como “a ameaça mais catastrófica que enfrenta os Estados Unidos”.

‌



Possíveis desenvolvedores

A empresa de foguetes e satélites de Elon Musk está se associando à desenvolvedora de software Palantir e à fabricante de drones Anduril em uma proposta para construir partes estratégicas do Domo de Ouro.

A parceria entre as três empresas representaria a combinação de capacidades em tecnologia espacial (SpaceX), análise de dados e inteligência artificial (Palantir) e defesa autônoma com drones e sensores (Anduril), colocando-as em posição privilegiada para liderar o desenvolvimento de componentes-chave do sistema.

‌



Tanto a SpaceX quanto as outras duas empresas são comandadas por apoiadores do governo Trump.

O projeto é bem-visto no setor de tecnologia, especialmente por startups de defesa em rápido crescimento.

‌



Como seria o Domo de Ouro

O projeto contaria com um conjunto híbrido de sistemas capazes de interceptar uma ampla gama de ameaças, como mísseis de cruzeiro lançados por navios próximos à costa americana, mísseis balísticos disparados por países como Rússia ou China, além de defender o território dos EUA contra ataques com drones e mísseis hipersônicos de última geração, capazes de percorrer centenas de quilômetros em apenas um minuto.

Segundo apuração da NBC News, os rumos do desenvolvimento do chamado “Domo de Ouro” estão nas mãos de Donald Trump, e sua escolha deve envolver centenas de bilhões de dólares.

Quando estará funcionando

A primeira iniciativa tomada pelo presidente foi ordenar que o Pentágono elaborasse um plano inicial para o “Domo de Ferro para a América” até meados de abril. Esse projeto será apresentado a ele nos próximos dias. A ordem também determina que ao menos alguns elementos da iniciativa estejam operacionais até o final do próximo ano.

No entanto, para o almirante aposentado da Marinha e atual diretor sênior da Foundation for Defense of Democracies, Mark Montgomery, colocar grande parte do sistema do “Domo de Ouro” em funcionamento até o fim do próximo ano seria irrealista.

“Estou feliz que o presidente Trump tenha tido essa ideia, Espero que ele tenha a paciência e a visão para reconhecer a importância de uma solução de longo prazo que realmente defina os Estados Unidos. Mas isso provavelmente só se tornará realidade depois que ele já tiver deixado o cargo”, disse.

