Análise: Donald Trump sofre pressões internas em relação à série de tarifas

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli comenta a relação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , com o Federal Reserve (banco central americano). “Nós vemos um conflito interno muito grande, em um local onde Trump não tem total apoio de suas políticas”, diz.



Nesta quinta, o presidente americano respondeu a críticas do presidente do Fed — que questionou a capacidade de controle inflacionário em meio à guerra comercial — e afirmou que Jerome Powell está atrasado em relação à política de juros. O republicano ainda argumentou que os Estados Unidos estariam enriquecendo com as tarifas.



Pasquarelli discute as possíveis consequências da série de tarifas para a economia americana. “[As taxas] podem aumentar a inflação, gerar desemprego, e o Trump tenta devolver na mesma moeda para mostrar para sua base de apoio que ele está tomando as decisões corretas. É mais uma briga interna, porque Trump está sim sofrendo pressões internas por conta das tarifas”, afirma.