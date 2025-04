Entenda os motivos por trás das declarações de Donald Trump sobre Harvard

Em postagem nas redes sociais, o presidente americano, Donald Trump, disse que a Universidade de Harvard “perdeu o rumo” e acusou a instituição de só contratar “idiotas capazes de ensinar fracasso aos alunos e aos chamados futuros líderes”. A declaração vem logo após a universidade não seguir mudanças exigidas pela Casa Branca, que reagiu congelando verbas que seriam destinadas à instituição.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (16), Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, explica que os ataques do republicano estão em sinergia com a agenda do governo, que pede que as universidades revejam decisões sobre cotas e posicionamentos políticos, por exemplo, contra Israel.



Furriela ainda aponta outro motivo para a postura do presidente. “É o fato de que ele tenta fazer um ajuste nas contas públicas americanas, também cortando todos os outros tipos de compromisso que tenham, e que não sejam básicos”, completa.