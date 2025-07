Prisioneiro foge de prisão após se esconder dentro da mala de outro detento na França Acusado, de 20 anos, escapou na bagagem de colega de cela, que estava sendo liberado após cumprir pena; ele foi recapturado Internacional|Do R7 14/07/2025 - 09h11 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h11 ) twitter

Funcionários caminham na prisão de Corbas, perto da cidade de Lyon, na França Reprodução/X/@CerfiaFR

Um detento de 20 anos conseguiu escapar da prisão de Corbas, próxima à cidade de Lyon, no sudeste da França, ao se esconder dentro da mala de seu colega de cela, que estava sendo liberado após cumprir sua pena.

A fuga, que ocorreu na sexta-feira (11), foi confirmada pelo serviço prisional da França em comunicado à agência de notícias France-Presse (AFP).

De acordo com o comunicado, o detento “aproveitou a libertação do companheiro de cela para se esconder na bagagem e sair” da prisão. O jovem cumpria várias penas e estava sob investigação por envolvimento com crime organizado,

No entanto, a liberdade do fugitivo durou pouco. Segundo a rede norte-americana CNN, a promotoria de Lyon confirmou que o homem foi recapturado na manhã desta segunda-feira (14), em Sathonay-Camp, uma cidade nos arredores de Lyon.

Ele foi encontrado saindo de um porão, sem a companhia de seu suposto cúmplice, que ainda não foi localizado. “Ninguém ficou ferido”, informou a promotoria em comunicado à CNN.

O suspeito agora enfrenta acusações de fuga como parte de uma gangue organizada e participação em uma conspiração criminosa.

Falhas no sistema prisional

Sébastien Cauwel, diretor da administração prisional da França, admitiu à BFMTV, afiliada da CNN, que a fuga foi resultado de um “acúmulo de erros”. Ele classificou o incidente como “extremamente raro” e acrescentou que nunca havia ocorrido algo semelhante na administração da prisão de Corbas.

Cauwel apontou ainda a superlotação da unidade como um fator agravante. A prisão de Corbas opera com uma taxa de ocupação de cerca de 170%, o que, segundo ele, “torna as condições de trabalho dos nossos agentes mais complicadas”. A superlotação dificulta a fiscalização e aumenta os desafios para a segurança do presídio.

Após a fuga, o serviço prisional francês anunciou a abertura de uma investigação interna para apurar as circunstâncias do ocorrido, de acordo com a AFP. Além disso, a promotoria de Lyon deu início a uma investigação própria para esclarecer os detalhes do caso.

