Putin tenta recrutar civis ucranianos com HIV e hepatite para lutar na guerra Forças ucranianas capturaram soldados usando pulseiras vermelhas e brancas, identificando os infectados; Kremlin não comentou Internacional|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Putin está recrutando civis ucranianos com HIV e hepatite para a guerra.

Oferecem tratamento médico como incentivo, mas após o recrutamento, os soldados recebem pouca assistência.

Forças ucranianas capturaram soldados identificados com pulseiras que sinalizam as doenças.

Especialistas afirmam que os infectados são tratados como "bucha de canhão" e enviados para a linha de frente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Acesso à assistência médica está sendo restringido a civis sem passaporte russo, diz jornal Reprodução/Record News

O presidente russo Vladimir Putin está recrutando civis ucranianos infectados com HIV, hepatite e outras doenças em territórios ocupados para enviá-los à linha de frente da guerra, oferecendo tratamento médico como incentivo. As informações são do jornal The Kyiv Independent. O Kremlin não se posicionou sobre as acusações.

Relatos indicam que desde o início da invasão em 2022, os casos de HIV entre soldados russos dispararam, aumentando 13 vezes no primeiro ano e 20 vezes até o final de 2023, segundo relatório da Carnegie Politika. No território ucraniano ocupado, cartazes em centros de recrutamento afirmam que o alistamento é a “última chance” para pacientes com HIV, informou o jornal.

Especialistas afirmam que o acesso à assistência médica está sendo restringido a civis sem passaporte russo, pressionando-os a se alistarem. Após o recrutamento, os alistados recebem pouca ou nenhuma assistência e são enviados para unidades de ataque na linha de frente.

“Eles não têm interesse em tratar as pessoas ou criar condições para deter a epidemia”, disse Vira Yastrebova, diretora do Eastern Human Rights Group, ao Kyiv Independent. Ela afirmou que o objetivo é simplesmente jogar os infectados na linha de fogo.

‌



A jornalista russa exilada Olga Romanova acrescentou que “Putin, inclusive por meio desta guerra, está resolvendo o problema de se livrar do excesso de pessoas. E é exatamente esse descarte. É mais fácil para todos se eles forem mortos lá — ninguém notará a diferença”.

Forças ucranianas capturaram soldados russos usando pulseiras vermelhas e brancas, identificando os infectados com HIV e hepatite recrutados em prisões russas. Dos 250 mil soldados recrutados de prisões, cerca de 40% estavam infectados com doenças graves, segundo a reportagem.

‌



“Na verdade, eles são usados como bucha de canhão e como arma. Eles foram enviados para a batalha justamente porque são soropositivos e, na visão da Rússia, não têm valor como seres humanos”, afirmou Iryna Yakovets, consultora jurídica da organização ucraniana 100% Life.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual é a estratégia de recrutamento do presidente russo Vladimir Putin? O presidente russo Vladimir Putin está recrutando civis ucranianos infectados com HIV, hepatite e outras doenças em territórios ocupados para enviá-los à linha de frente da guerra, oferecendo tratamento médico como incentivo. Como o Kremlin reagiu a essas acusações? O Kremlin não se posicionou sobre as acusações de recrutamento de civis doentes. Quais são os dados sobre o aumento de casos de HIV entre soldados russos? Desde o início da invasão em 2022, os casos de HIV entre soldados russos aumentaram 13 vezes no primeiro ano e 20 vezes até o final de 2023, segundo um relatório da Carnegie Politika. O que os cartazes em centros de recrutamento afirmam? Os cartazes em centros de recrutamento no território ucraniano ocupado afirmam que o alistamento é a "última chance" para pacientes com HIV. Como a assistência médica está sendo tratada para os civis recrutados? Especialistas afirmam que o acesso à assistência médica está sendo restringido a civis sem passaporte russo, pressionando-os a se alistarem. Após o recrutamento, os alistados recebem pouca ou nenhuma assistência e são enviados para unidades de ataque na linha de frente. Qual é a opinião de Vira Yastrebova sobre essa situação? Vira Yastrebova, diretora do Eastern Human Rights Group, afirmou que o objetivo é simplesmente jogar os infectados na linha de fogo, sem interesse em tratar as pessoas ou criar condições para deter a epidemia. O que a jornalista russa exilada Olga Romanova disse sobre a situação? Olga Romanova afirmou que Putin, por meio desta guerra, está resolvendo o problema de se livrar do excesso de pessoas, considerando esse processo como um descarte, onde é mais fácil se eles forem mortos na guerra. O que as forças ucranianas descobriram sobre os soldados russos recrutados? Forças ucranianas capturaram soldados russos usando pulseiras vermelhas e brancas, que identificam os infectados com HIV e hepatite recrutados em prisões russas. Dos 250 mil soldados recrutados de prisões, cerca de 40% estavam infectados com doenças graves. Como Iryna Yakovets descreveu o uso desses soldados na guerra? Iryna Yakovets, consultora jurídica da organização ucraniana 100% Life, afirmou que esses soldados são usados como "bucha de canhão" e como arma, enviados para a batalha justamente porque são soropositivos e, na visão da Rússia, não têm valor como seres humanos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp