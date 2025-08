Putin não vai ceder ao ultimato de Trump, dizem fontes próximas ao Kremlin

Vladimir Putin não deve ceder ao ultimato dado por Donald Trump para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia até sexta-feira (8). Segundo fontes ouvidas pela agência Reuters, o líder russo acredita que o país está com vantagem e que as sanções norte-americanas não terão tantos impactos na economia.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Felipe Vidal destaca que a grande diferença entre os conflitos no Oriente Médio e no Leste Europeu são as grandes potências envolvidas. “A Ucrânia se tornou, basicamente, cenário da guerra. Quem está de fato guerreando, mesmo que à distância, são as grandes potências através do apoio que eles dão ao líder ucraniano”, diz.