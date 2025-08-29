Incêndio florestal causado por drone ucraniano ameaça palácio de Putin na Rússia, diz site Fogo atinge 17 hectares perto de Gelendzhik, a poucos quilômetros de residência ligada ao presidente russo, segundo site investigativo Internacional|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Fogo atingia 17 hectares perto de Gelendzhik, a poucos quilômetros de residência ligada a Putin, até quinta-feira (28) Divulgação/Alexey Bogodistov

Um incêndio florestal causado por um ataque de drones ucranianos na região de Gelendzhik, no sul da Rússia, estava se aproximando de uma residência de luxo associada ao presidente Vladimir Putin até esta quinta-feira (28).

As informações foram publicadas pelo site russo independente investigativo IStories. O incêndio, que começou na manhã de quinta, espalhou-se por 17 hectares, segundo o prefeito de Gelendzhik, Alexey Bogodistov.

O fogo atingiu a região de Tyomnaya Shchel, um vale próximo ao Mar Negro, localizado a cerca de 4 km do Cabo Idokopas, onde fica a residência conhecida como “palácio de Putin”, segundo o site.

De acordo com uma investigação da Fundação Anticorrupção (FBK), que era liderada pelo opositor russo Alexei Navalny, cerca de 7.000 hectares ao redor do palácio pertencem ao FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia).

Apesar disso, autoridades russas negam que a propriedade pertença a Putin. Não há informações confirmadas sobre danos diretos ao palácio, nem se as chamas foram controladas até esta sexta-feira (29).

Ataque ucraniano

O incêndio começou após um ataque noturno com drones ucranianos. O Ministério da Defesa da Rússia informou que 18 drones foram abatidos sobre a região de Krasnodar e outros 22 sobre o Mar Negro.

Além do incêndio em Gelendzhik, ataques de drones também atingiram refinarias de petróleo no Território de Krasnodar e na região de Samara, segundo o Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia.

Na refinaria de Afipsky, no Krasnodar, uma unidade de processamento de gás foi danificada, segundo um comunicado divulgado pelo canal ucraniano Exilenova+ no Telegram.

Para combater o incêndio, 249 pessoas e 68 equipamentos foram mobilizados, incluindo uma aeronave BE-200 do Ministério de Situações de Emergência da Rússia. O prefeito Bogodistov disse que o combate ao fogo era dificultado pelo terreno acidentado e pelo tempo ventoso.

No início do dia, o quartel-general operacional do Kuban relatou que o incêndio cobria 3,2 hectares, mas a área aumentou significativamente ao longo do dia, chegando a 14 hectares ao meio-dia local e, posteriormente, a 17.

Em consequência do incêndio, 23 pessoas foram evacuadas de uma praia próxima a Gelendzhik devido à fumaça densa, que bloqueou rotas de evacuação. Na região de Samara, os ataques de drones causaram atrasos em trens e cancelamentos de voos no aeroporto local.

