Ministro da Defesa da Estônia diz que adesão da Ucrânia à Otan é a melhor garantia contra Rússia

Ministros de Defesa europeus se reuniram na Dinamarca a fim de discutir a situação da Ucrânia após o intenso ataque russo na madrugada desta quinta-feira (28), onde pelo menos 19 pessoas morreram e 60 ficaram feridas.



Enquanto o representante sueco falou sobre a necessidade de aumentar a pressão sobre a Rússia , o ministro da Estônia destacou que a melhor garantia de segurança para a Ucrânia seria sua adesão à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).



Em entrevista para o Conexão Record News desta sexta (29), o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli explicou que a reunião é importante para Ucrânia, devido à sua busca por um fortalecimento de apoios durante os agressivos e intensos ataques russos.



“São pressões políticas, importantes para ter uma tentativa de parar a guerra [...] a guerra está se fazendo por meio das armas, como a gente tem observado, principalmente pelas ações da Rússia, mas também por meio da diplomacia. Essas pressões acabam tentando exercer algum tipo de impacto”, afirma o especialista



Apesar dos últimos ataques de Moscou, o porta-voz do Kremlin afirmou que o país continua interessado em negociações para a paz.