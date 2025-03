Entenda como o aumento da tarifa sobre aço e alumínio do Canadá afetará o Brasil Trump anunciou que dobrará a taxa sobre todos os produtos do tipo vindos do Canadá para 50%

11/03/2025 - 18h41

