Quem é o deputado escocês acusado de esconder câmera em banheiro do parlamento

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O deputado escocês Colin Smyth é acusado de instalar uma câmera escondida em um banheiro do Parlamento da Escócia.

As denúncias surgiram após uma investigação anterior sobre posse de imagens indecentes de crianças, pela qual ele já havia sido suspenso do Partido Trabalhista Escocês.

Seu acesso ao Parlamento foi revogado e ele deverá comparecer ao Tribunal do Xerife de Dumfries para enfrentar as acusações.

O parlamentar, agora listado como independente, pediu respeito à privacidade da família durante as investigações em andamento.

Colin Smyth, do Partido Trabalhista, teria instalado câmera escondida em banheiro parlamentar Reprodução/X/@TwisterFilm

O deputado escocês Colin Smyth, de 52 anos, foi acusado de instalar uma câmera escondida em um banheiro do Parlamento da Escócia, em Holyrood. A denúncia veio à tona na noite de quinta-feira (28), após o jornal escocês Daily Record publicar a informação, que foi confirmada por outras mídias locais.

Smyth, que já havia sido suspenso pelo Partido Trabalhista Escocês no início de agosto devido a uma investigação por posse de imagens indecentes de crianças, teve seu passe de acesso ao Parlamento revogado na mesma noite da nova acusação.

Segundo o diretor executivo do Parlamento Escocês, David Gill, a decisão foi tomada pelo Órgão Corporativo Parlamentar Escocês (SPCB) em razão das “graves acusações criminais” e da investigação em andamento conduzida pela Polícia da Escócia.

A polícia realizou uma busca na residência de Smyth em Dumfries no dia 5 de agosto, onde inspecionou o celular e o computador do político. Ele foi preso na mesma data, acusado de posse de imagens indecentes de crianças, e liberado posteriormente.

‌



Segundo a mídia local, Smyth deverá comparecer ao Tribunal do Xerife de Dumfries em data ainda não divulgada para responder por essa acusação e, agora, também pela instalação da câmera no banheiro.

“Ações rápidas foram tomadas após tomarmos conhecimento dessas graves alegações. Colin Smyth, MSP, é um parlamentar independente. Não podemos comentar mais sobre esses acontecimentos profundamente preocupantes enquanto os processos judiciais estiverem em andamento”, disse um porta-voz do Partido Trabalhista Escocês após as denúncias, segundo o jornal britânico The Sun.

‌



O site do Parlamento Escocês agora lista Smyth como deputado independente.

Smyth, eleito pela primeira vez em 2016 e reeleito em 2021, divulgou um comunicado na semana passada sobre a primeira acusação. “Esses eventos foram um choque e este é um momento profundamente estressante. Estou cooperando totalmente com quaisquer investigações e espero que o assunto possa ser resolvido rapidamente.”

‌



Ele pediu respeito à privacidade da família e de amigos, mas ainda não se pronunciou sobre a nova denúncia envolvendo a câmera, segundo a imprensa local. As contas nas redes sociais e o site pessoal dele estão desativados.

O Parlamento Escocês informou que serviços de apoio confidenciais estão disponíveis para deputados e funcionários de Holyrood que possam estar abalados com as acusações.

