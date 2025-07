Quem é o líder da ‘Associação de Bêbados’ que mobiliza Gana contra a alta do preço da bebida Argumento é que, com a recuperação da moeda local, produtos importados e de produção nacional deveriam estar mais baratos Internacional|Do R7 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

'Drybone' exige que o governo leve em consideração a recente valorização da moeda local ao revisar os preços das bebidas Reprodução/X - @eddie_wrt

Um ultimato inusitado agitou o cenário político e social de Gana nos últimos dias. A Associação de Bêbados do país africano deu ao governo um prazo de três semanas para reduzir os preços das bebidas alcoólicas. Caso contrário, ameaça organizar um protesto nacional com a participação de 16,65 milhões de membros. A mobilização é liderada por Moses Obuah, também conhecido como Moses Onyah ou simplesmente “Drybone”, figura que se apresenta como presidente da entidade.

Em um vídeo publicado no X, Moses exigiu que o governo leve em consideração a recente valorização do cedi ganês (moeda local) ao revisar os preços das bebidas. Segundo ele, a moeda nacional se fortaleceu, mas o custo do álcool continua a subir. A pressão recai sobre o presidente John Dramani Mahama e o ministro do Comércio e Indústria, apontados como responsáveis por agir diante da crise.

The Ghana Drunkards Association has issued a three-week ultimatum to the government to reduce the prices of alcoholic beverages in the country, citing the recent appreciation of the cedi against the dollar and other major currencies.



The Association has threatened that its 16.65… pic.twitter.com/X5EaRaVHN3 — EDHUB🌍ℹ (@eddie_wrt) June 14, 2025

O argumento da associação é que, com a recuperação da moeda local, produtos importados e de produção nacional deveriam ter seus preços reduzidos. O cedi ganês é a 2ª moeda que mais se valorizou frente ao dólar em 2025, segundo um levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, elaborado com dados do BC (Banco Central).

No entanto, segundo Moses, o aumento no valor das bebidas alcoólicas já chega a 15%, o que impacta diretamente os consumidores e os vendedores.

Ghana Drunkards Association threatens demonstration over high alcohol prices #UTVGhana Publicado por UTV Ghana em Quinta-feira, 19 de junho de 2025

Protestos em massa?

A ameaça de mobilização não é modesta. Com 35 milhões de habitantes no país, os supostos 16,65 milhões de membros da Associação de Bêbados representariam cerca de 48% da população ganesa. Considerando apenas os adultos, o número sugere que mais da metade estaria vinculada à entidade, embora não esteja claro quantos reconhecem a filiação. Ainda assim, Moses e seus aliados tratam a associação com seriedade e buscam reconhecimento formal de suas demandas.

Apesar de não ter um site oficial e de manter apenas uma página modesta no Facebook com pouco mais de 700 seguidores, a associação aparece com frequência em reportagens locais por suas ações públicas. Entre elas, o lançamento de um aplicativo chamado “e-drink”, que permite aos membros solicitar bebidas, e a criação do Dia Nacional do Consumo de Bebidas Alcoólicas, marcado para 11 de junho.

Em 2024, Moses Drybone anunciou outra medida que repercutiu no país. A associação decidiu cancelar todas as dívidas de seus membros em bares, acumuladas entre 2022 e 2023. Para isso, passou a exigir a apresentação do Cartão de Gana ao visitar os estabelecimentos. A iniciativa gerou debates sobre a autoridade da associação para aplicar a medida, já que não há indícios de controle direto sobre os bares.

O símbolo da presidência da associação é um desenho de um homem sorridente segurando um coquetel gigante. Drybone também chama atenção pelo uso frequente de um chapéu que, segundo a imprensa local, virou marca registrada de quem “está completamente bêbado”.

Check out the unique signature of the Ghana Drunkards Association President, Moses Onyah (Drybone). pic.twitter.com/2BYd5i0Abe — EDHUB🌍ℹ (@eddie_wrt) June 15, 2025

Além das marcas de atuação pública, a associação também aponta preocupações econômicas. Moses argumenta que bebidas locais como Akpeteshie e Apio ficaram mais caras nos últimos meses, tornando a diversão em bares um luxo fora do alcance de muitos ganeses.

Há controvérsias sobre a força do cedi ganês. Alguns veículos apontam que os ganhos no câmbio observados no início do ano foram revertidos por uma escassez de moeda física. Para Moses e seus apoiadores, no entanto, os sinais de recuperação da economia precisam se refletir no dia a dia da população.

