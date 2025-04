Quem é o sósia de Leonardo DiCaprio que se juntou ao Exército russo? Lutando na guerra da Ucrânia, sósia do ator se alistou em outubro de 2024 por conta de dificuldades financeiras Internacional|Do R7 08/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h00 ) twitter

Roman Burtsev é um dos muitos russos atraídos pelo dinheiro para lutar na Ucrânia Reprodução/Instagram - @roman_sdicaprio

Roman Burtsev, de 42 anos, ficou conhecido na Rússia por sua aparência semelhante à do ator norte-americano Leonardo DiCaprio. Durante alguns anos, Burtsev trabalhou como modelo e participou de campanhas publicitárias interpretando o astro de Hollywood.

No entanto, com a chegada da pandemia e o ganho de peso, perdeu espaço no mercado e viu a breve carreira como sósia chegar ao fim. Desempregado e com dificuldades financeiras, tomou uma decisão radical em outubro de 2024: alistar-se como soldado no Exército russo.

O sósia utiliza o codinome militar “DiCaprio” entre os companheiros de tropa. Segundo o próprio Burtsev, a experiência tem sido dura, mas o ajudou a perder mais de 20 quilos, resultado da alimentação limitada e das exigências físicas do conflito. Ao chegar no front, Burtsev pesava cerca de 89 quilos. Hoje, relata estar mais leve e com melhor condicionamento do que nos tempos em que trabalhava como sósia.

Em 2016, Burtsev trabalhava com tecnologia da informação e programação de computadores Reprodução/X - @NoelReports

Sem emprego fixo antes da guerra, Burtsev passou a fazer bicos em um supermercado e em uma loja de ferragens em Podolsk, cidade próxima a Moscou. O rapaz morava com os pais e um gato em um apartamento subsidiado pelo Estado.

Segundo ele, a situação financeira ficou insustentável. Ao se alistar, recebeu um pagamento inicial de 16 mil libras esterlinas (cerca de R$ 120 mil) e passou a receber um salário mensal de 1.625 libras (R$ 12 mil) enquanto permanece em combate. Em caso de morte, a família de Burtsev poderá receber até 99 mil libras (R$ 750 mil) como indenização do governo russo.

Burtsev não revelou onde está servindo atualmente e também não comentou se participou de combates diretos ou se está envolvido em missões específicas. Apenas afirmou que pretende voltar para casa em setembro de 2025, caso consiga concluir o período de serviço.

Apesar das dificuldades, Burtsev acredita que sua experiência poderá servir como uma nova fase de recomeço. A perda de peso reacendeu a esperança de retomar, de alguma forma, os trabalhos como sósia de DiCaprio.

