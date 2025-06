Vídeo: veja decolagem e queda de avião com 242 pessoas na Índia Operado pela Air India, o avião decolou da cidade de Ahmedabad e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres Internacional|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 14h21 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h26 ) twitter

Um avião com 242 pessoas — 230 passageiros e 12 tripulantes a bordo — caiu logo após sua decolagem na cidade de Ahmedabad, na Índia, na manhã desta quinta-feira (13). Com destino a Londres, na Inglaterra, o Boeing 787 voava baixo e, em seguida, uma explosão foi registrada por moradores da área.

O Hospital Civil de Ahmedabad informou que recebeu os corpos de 186 passageiros, além de um sobrevivente. Vishwas Kumar estava na poltrona 11ª, ao lado da saída de emergência. Antes da queda do avião, ele abriu a porta e se jogou da aeronave. Conforme declaração do comissário de polícia de Ahmedabad, GS Malik, ele segue internado.

Veja vídeo:

