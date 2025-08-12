Relatório de direitos humanos do governo Trump deve criticar Moraes e Brasil, diz jornal Segundo o Washington Post, rascunho do documento vai alegar que a esquerda tem ‘suprir’ o discurso de apoiadores de Bolsonaro Internacional|Do R7, em Brasília 12/08/2025 - 09h46 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h46 ) twitter

Documento alega que o governo de esquerda "suprime" o discurso dos apoiadores de Jair Bolsonaro.

Moraes já foi sancionado pela Lei Magnitsky, que inclui bloqueio de bens e proibição de entrada nos EUA.

Conselheiro de Trump, Jason Miller, afirma que não desistirá até que Bolsonaro esteja livre. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo publicação americana, documento pode ser divulgado ainda nesta terça-feira (12) Fellipe Sampaio/STF - 05/08/2025

O jornal americano The Washington Post obteve trechos do relatório anual de direitos humanos dos EUA (Estados Unidos da América), que indicam que o documento deve criticar o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), por uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.

A previsão é que o texto seja apresentado ainda nesta terça-feira (12). Segundo o veículo, “no rascunho do relatório sobre o Brasil, o Departamento de Estado acusou o governo de esquerda do país de ‘suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro’, acusado de tentar se manter no poder por meio de um golpe violento”.

Essa não é a primeira medida contra Moraes, que foi sancionado pela Lei Magnitsky no dia 30 de julho. A sanção econômica inclui o bloqueio de contas bancárias e bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país para pessoas acusadas de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

Segundo os EUA, Moraes usou seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. “Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras”, declarou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning Brazilian Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes, who has used his position to authorize arbitrary pre-trial detentions and suppress freedom of expression. — Treasury Department (@USTreasury) July 30, 2025

Ainda segundo o Washington Post, Moraes é citado nominalmente e é apontado como responsável por determinar “pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia social X (antigo Twitter), de uma forma que impactou os apoiadores de Bolsonaro na extrema-direita.”

A reportagem também informa que o Departamento de Estado se recusou a comentar o conteúdo da matéria.

‘Até que Bolsonaro esteja livre’, diz Conselheiro de Trump

O empresário Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (10) que “não vai parar” até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “esteja livre”. A declaração ocorreu por meio de publicação nas redes sociais.

Miller vem fazendo publicações com críticas à condução do ministro do STF ( Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

“Para deixar claro: não vou parar, não vou desistir, não vou ceder, até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre”, escreveu, após compartilhar uma publicação que dizia: “É mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, comentou a postagem com bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil.

Miller atuou como conselheiro sênior nas campanhas de Trump e mantém relação próxima com a família Bolsonaro, especialmente com Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro.

De lá, o deputado articula com congressistas americanos a adoção de sanções contra Moraes e outros ministros do STF. No fim de julho, Moraes foi incluído na lista de alvos da Lei Magnitsky pelo governo Trump.

