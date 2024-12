Rússia: líderes de rebeldes sírios garantiram segurança em instalações militares no país Queda do regime de Assad ameaça limitar capacidade russa de demarcar poder no Oriente Médio Internacional|Do Estadão Conteúdo 08/12/2024 - 19h04 (Atualizado em 08/12/2024 - 19h09 ) twitter

Rússia ofereceu asilo a Assad Divulgação/Kremlin - 3.12.2024

Os líderes rebeldes sírios garantiram a segurança das instalações militares russas no país, bem como dos edifícios diplomáticos, disseram fontes russas familiarizadas sobre a situação no domingo (8). A Rússia mantém um centro naval no porto mediterrâneo de Tartus e na base aérea de Khmeimim, no noroeste da Síria, desde que os militares de Moscou ajudaram o presidente Bashar al-Assad a recuperar a maior parte do país, depois de os protestos nacionais que eclodiram em 2011 ameaçarem o seu governo.

A queda do regime de Assad ameaça limitar a capacidade da Rússia de demarcar seu poder no Oriente Médio. A mídia estatal russa informou no domingo que Assad recebeu asilo na Rússia, com sua família. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Assad renunciou ao cargo e deixou o país após negociações com vários participantes do conflito armado.

Fontes do Kremlin confirmaram à mídia estatal Tass que Assad e seus familiares foram acolhidos em Moscou. Desde os primeiros rumores de que o presidente sírio havia fugido, chegou-se a especular que seu avião teria sido abatido.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia comunicou, em nota, que Assad havia deixado a Síria, após ordenar uma transferência de poder sem conflitos. “Como resultado de negociações com diversas facções armadas, Assad decidiu renunciar à presidência e sair do país, dando instruções para uma transição pacífica.”

