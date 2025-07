México e Reino Unido retiram restrições à carne brasileira após foco de gripe aviária Medidas foram revistas após controle de surto no Rio Grande do Sul; exportações seguem parcialmente afetadas em outros países Brasília|Do R7, em Brasília 11/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h35 ) twitter

27 países já voltaram a comprar frango brasileiro

O México e o Reino Unido suspenderam as restrições à importação de carne de frango do Brasil, impostas após a detecção de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Com a retirada das barreiras sanitárias por esses dois importantes mercados, o Brasil passa a contar com 27 países ou blocos que mantêm as exportações de carne de aves brasileiras sem restrições. Entre eles estão África do Sul, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Índia, Vietnã, Cuba, Egito e Filipinas.

Restrições

Apesar do avanço, ainda há restrições significativas em vigor. Dez países, incluindo China, União Europeia e Canadá, continuam com a suspensão total das importações de carne de aves provenientes do Brasil.

Outros adotaram medidas mais específicas, limitando as compras a determinadas regiões ou municípios afetados pelo surto.

É o caso, por exemplo, do Japão, que mantém a suspensão apenas para os municípios de Montenegro (RS), Campinápolis (MT) e Santo Antônio da Barra (GO).

Catar e Jordânia restringiram apenas o município gaúcho onde foi detectado o foco.

Hong Kong, Nova Caledônia, Maurício, Suriname, Uzbequistão e São Cristóvão e Nevis aplicaram restrições zonais, seguindo o princípio da regionalização sanitária reconhecido pela OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) e pela OMC (Organização Mundial do Comércio).

