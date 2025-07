Tarifas de Trump contra UE podem acelerar aprovação de acordo com o Mercosul; entenda

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (11), o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli explica por que a imposição de tarifas por parte de Donald Trump à União Europeia elevou a temperatura nas relações transatlânticas e pode abrir caminho para a aprovação do acordo entre Mercosul e UE.



Ele afirma que, diante do risco de um isolamento comercial imposto pelos Estados Unidos , países europeus passaram a considerar novos parceiros estratégicos — e a América do Sul volta ao radar. "A gente vê também posições divergentes [...] A Alemanha, de certa maneira, querendo resolver logo essas desavenças [...] E, por outro lado, a França numa posição de tentar forçar a retaliação", afirma Pasquarelli.



A incerteza em relação a Trump traz, segundo o especialista, consequências para a própria previsibilidade da economia. "Essas dores unilaterais de líderes nacionais vão enfraquecendo a arquitetura atual do comércio global", declara.