Análise: ações de Trump, pacificação de conflitos e cenário doméstico ajudam na queda do dólar

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (12), a R$ 5,76, o menor valor desde novembro. A cotação se mantém operando, nesta quinta (13), no mesmo valor. A moeda americana caiu apesar do anúncio da inflação acima do esperado nos Estados Unidos.



Em entrevista ao Conexão, o economista Rica Mello diz que a queda foi natural devido aos altos valores que a moeda americana atingiu no fim de 2025. As ameaças de taxações de Trump não concretizadas e as questões de pacificação dos conflitos no mundo também são fatores que baixaram a cotação.



Já no cenário doméstico, o aumento dos juros faz com que mais investidores injetem dólares no Brasil. Além disso, as contas públicas, com déficit menor que o previsto pelo mercado, e acenos do presidente Lula aos investidores são outros pontos que auxiliam na valorização do real.



Mello prevê que o dólar pode cair ainda mais, em patamares semelhantes aos do início de 2024, apenas não sendo mais significante por questões domésticas que precisam ser resolvidas.