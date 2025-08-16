Trump convida líderes europeus para reunião com Zelensky na Casa Branca na segunda Trump esteve reunido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas não houve acordo para um cessar-fogo Internacional|Do R7 16/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 16/08/2025 - 13h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump convida líderes europeus para reunião com Zelensky na Casa Branca na próxima segunda-feira.

Reunião visa discutir soluções para encerrar a guerra na Ucrânia após encontro sem acordo com Putin.

Trump defende um acordo de paz definitivo em vez de um cessar-fogo temporário.

Zelensky apoia a proposta de uma reunião trilateral entre Rússia, EUA e Ucrânia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump convida líderes europeus para reunião com Zelensky HANDOUT / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou líderes europeus para participarem de uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, marcada para a próxima segunda-feira (18). A informação foi divulgada pela Reuters e pelo jornal The New York Times.

O encontro deve discutir os próximos passos para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. Na sexta-feira (15), Trump esteve reunido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas não houve acordo para um cessar-fogo.

Putin classificou a conversa como “útil” e disse esperar uma solução pacífica para o conflito. Já Trump afirmou que o foco agora é buscar um acordo de paz definitivo, e não apenas um cessar-fogo temporário.

“A melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é um acordo de paz, e não apenas um cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta”, escreveu em sua rede Truth Social neste sábado (16).

O chanceler alemão, Friedrich Merz, apoiou a posição e declarou que um acordo abrangente pode ser mais eficaz do que um cessar-fogo, desde que seja alcançado rapidamente.

Zelensky também se manifestou, dizendo que apoia a proposta de uma reunião trilateral entre Rússia, EUA e Ucrânia. Segundo ele, esse formato seria adequado para discutir diretamente os pontos centrais do conflito.

Após o encontro com Putin, Trump telefonou para Zelensky e líderes da Otan. A ligação, que durou cerca de uma hora, contou com a presença de seis chefes de governo europeus: Friedrich Merz (Alemanha), Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Itália), Alexander Stubb (Finlândia), Karol Nawrocki (Polônia) e Emmanuel Macron (França).

