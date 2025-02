Análise: ao pressionar Canadá e México, Trump dá recado que próximo alvo é a União Europeia

Comerciantes do Canadá começaram a boicotar produtos americanos após o presidente dos EUA, Donald Trump, sugerir anexação do país vizinho e impor tarifas de 25% sobre importações canadenses . Apesar da suspensão das tarifas , é possível encontrar nos mercados placas com frases como “compre do Canadá” ou “compre produtos canadenses”. A atitude visa, segundo a agência Reuters, não apenas boicotar os produtos estadunidenses, mas também incentivar o consumo local.



Ao Conexão Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola de Propaganda e Marketing), analisa que as reais intenções do presidente americano é buscar um reajuste no acordo de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, que já havia sofrido mudanças no primeiro mandato de Trump . “Ao pressionar Canadá e México, ele [Trump] dá um recado muito forte ao mundo: o próximo alvo é a União Europeia”, pontua Trevisan.