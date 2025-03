Trump sobe o tom e exige que Hamas libere reféns: ‘Acabou para vocês’ Norte-americano disse que enviou recursos para Israel e que se os reféns não forem liberados ‘haverá um inferno’ Internacional|Thays Martins, do R7, em Brasília 05/03/2025 - 23h16 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h31 ) twitter

Trump exigiu a liberação dos reféns REPRODUÇÃO/RECORD NEWS - 05.03.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um ultimato ao grupo terrorista Hamas, nesta quarta-feira (5). Pela rede social Truth Social, Trump disse que ou o grupo libera os reféns de Israel “ou acabou para vocês”. O norte-americano ainda chamou os terroristas de “doentes” por manterem os corpos dos israelenses que foram mortos em cativeiro.

“Vocês podem escolher. Libertem todos os reféns agora, não depois, e devolva imediatamente todos os corpos das pessoas que vocês assassinaram, ou acabou para vocês”, ameaçou.

Trump ainda disse que está enviando todos os recursos necessários para Israel. “Nenhum membro do Hamas estará seguro se vocês não fizerem o que eu digo”, enfatizou. A ameaça ainda se estendeu para os palestinos que vivem na Faixa de Gaza. “Para o povo de Gaza: um lindo futuro os aguarda, mas não se vocês mantiverem reféns. Se vocês fizerem isso, vocês estão mortos!”, afirmou. “Tome uma decisão inteligente. Liberte os reféns agora, ou haverá um inferno para pagar mais tarde!”, finalizou.

Trump quer reconstruir Gaza

O presidente norte-americano tinha anunciado a intenção de reconstruir Gaza. Para isso, os palestinos teriam que deixar o território e ir para outros países. “Todos com quem conversei adoram a ideia de os Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra”, disse a jornalistas.

Nesta quarta-feira, a Liga Árabe, no entanto, aprovou uma proposta alternativa a de Trump para a reconstrução da região. O projeto aprovado é do Egito e prevê a criação de um comitê para supervisionar os trabalhos.

Cessar-fogo

As falas de Trump ocorrem em um momento em que as negociações do cessar-fogo entre Israel e o Hamas estão em um impasse. A primeira fase do acordo terminou no sábado (1°). Mas o prosseguimento do acordo ainda não avançou.

No domingo (2), Israel interrompeu a entrada de ajuda humanitária em Gaza. A decisão foi tomada após o Hamas rejeitar a extensão da primeira fase do cessar-fogo.

“Com o fim da primeira fase do acordo de reféns e diante da recusa do Hamas em aceitar o esboço do [enviado especial dos EUA, Steve] Witkoff para continuar as negociações — proposta que Israel aceitou —, o primeiro-ministro Netanyahu decidiu que, a partir desta manhã, toda a entrada de bens e suprimentos na Faixa de Gaza será interrompida”, declarou o gabinete do primeiro-ministro.

