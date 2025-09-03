Trump x Maduro: ataque dos EUA aumenta tensão e Venezuela fala em ‘luta armada’ Presidente venezuelano diz que presença militar dos EUA com navios de guerra e submarinos é “ameaça à América Latina” Internacional|Do R7 03/09/2025 - 12h34 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estados Unidos atacam embarcação venezuelana, resultando em 11 mortos e aumento das tensões entre Trump e Maduro.

Maduro afirma que presença militar dos EUA é a maior ameaça à América Latina em um século.

Trump justifica a operação como parte de combate a cartéis de drogas, mobilizando submarinos e aviões no Caribe.

Maduro promete resistência armada se a Venezuela for agredida e critica a ação dos EUA como criminosa e imoral.

Trump x Maduro: veja todas as novidades do conflito Isac Nóbrega/PR - 19.3.2019 - Reprodução/Fotos Públicas

Um ataque militar dos Estados Unidos contra uma embarcação que partia da Venezuela, nesta terça-feira (2), deixou 11 mortos e acentuou a escalada de tensão entre Washington e Caracas. O presidente Donald Trump divulgou imagens da ação, que teria como alvo o grupo criminoso Tren de Aragua, classificado como organização terrorista pelo governo norte-americano. A ofensiva ocorre em meio ao envio de navios de guerra, submarinos e aviões espiões ao sul do Caribe, movimento que Nicolás Maduro chamou de “a maior ameaça à América Latina do último século”.

O vídeo divulgado por Trump mostra o momento em que militares norte-americanos disparam contra uma embarcação no Caribe. Segundo a Casa Branca, o barco transportava drogas com destino aos EUA e pertencia ao Tren de Aragua. A operação resultou na morte de 11 pessoas. “Nenhuma força dos EUA foi ferida nesta ação”, disse o presidente.

De acordo com o governo norte-americano, a ofensiva integra uma operação para combater cartéis de drogas da América Latina. Para isso, Washington mobilizou oito navios de guerra, um submarino e aviões de vigilância para a região caribenha, próximo à costa venezuelana.

A presença militar intensificou os atritos com Caracas. Na segunda-feira (1º), Nicolás Maduro acusou Washington de preparar uma intervenção armada contra o seu regime. Em entrevista coletiva, o presidente venezuelano afirmou que os navios apontam para o território do país e carregam cerca de 1.200 mísseis. Ele classificou a operação como “criminosa e imoral”.

“Se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela”, declarou Maduro, prometendo resistir a qualquer ataque.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O líder chavista disse ainda que a movimentação norte-americana representa “a maior ameaça à América Latina do último século”. Apesar de afirmar oficialmente que a missão tem como alvo o narcotráfico, o governo Trump não confirma nem descarta uma eventual ação direta contra Caracas.

A escalada de declarações acontece em um momento em que o regime venezuelano enfrenta isolamento internacional e severas sanções econômicas impostas por Washington. Ao mesmo tempo, Trump reforça o discurso de combate ao crime organizado transnacional, agora com a mira voltada ao grupo Tren de Aragua, conhecido por operar rotas de tráfico de drogas e armas na região.

