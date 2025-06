Ucrânia deve receber mais de R$ 8 bilhões de aliados para fabricar armas e drones; entenda Parte do investimento, feito por países como Alemanha, Dinamarca, Suécia e Canadá, é vinda de ativos russos congelados Internacional|Do R7 05/06/2025 - 11h03 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h03 ) twitter

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, participa da 28ª reunião do grupo Ramstein, em 4 de junho de 2025 Divulgação/Rustem Umerov

A Ucrânia deve receber até € 1,3 bilhão (cerca de R$ 8,35 bilhões) em 2025 para a produção de armas e equipamentos de defesa, como artilharia, drones de ataque, mísseis e armas antitanque.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (5) pelo ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, em comunicado nas redes sociais após a 28ª reunião do grupo Ramstein, uma coalizão internacional de apoio à defesa da Ucrânia, realizada na quarta (4).

Segundo Umerov, o montante será enviado à Ucrânia em parcelas. A primeira, no valor de € 428 milhões (R$ 2,75 bilhões), será fornecida por Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e Canadá.

“O dinheiro será em breve destinado à produção de armas ucranianas para nossos soldados”, disse o ministro. Ele destacou que parte desses fundos virá da renda de ativos russos congelados.

Umerov também anunciou que empresas ucranianas investirão em países do grupo Ramstein e que companhias europeias de defesa implantarão instalações de produção no território da Ucrânia.

“Esta é uma parceria mutuamente benéfica. A indústria de defesa da Ucrânia ganha acesso a financiamento, tecnologia avançada e capacidade de produção, enquanto nossos parceiros fortalecem sua base industrial e apoiam nossa luta pela liberdade”, disse.

De acordo com o ministro, a Ucrânia também espera receber apoio do programa SAFE, iniciativa da União Europeia voltada para a produção de munições, que pode mobilizar recursos significativos para fortalecer a indústria de defesa do país.

Compromissos internacionais

Segundo Umerov, os pacotes de ajuda anunciados pelos países aliados após a 28ª reunião do grupo Ramstein incluem:

Reino Unido: prometeu £ 350 milhões para fornecer 100 mil drones em 2025, além de £ 247 milhões para treinamento de tropas;

prometeu £ 350 milhões para fornecer 100 mil drones em 2025, além de £ 247 milhões para treinamento de tropas; Alemanha: aprovou € 5 bilhões para armas de longo alcance, sistemas de defesa aérea e munições;

aprovou € 5 bilhões para armas de longo alcance, sistemas de defesa aérea e munições; Holanda: anunciou € 400 milhões em ajuda, incluindo um navio antiminas, barcos de patrulha e drones marítimos;

anunciou € 400 milhões em ajuda, incluindo um navio antiminas, barcos de patrulha e drones marítimos; Bélgica: comprometeu-se com € 1 bilhão anuais até 2029, além de ofertar um navio antiminas para ainda este ano;

comprometeu-se com € 1 bilhão anuais até 2029, além de ofertar um navio antiminas para ainda este ano; Noruega: está destinando € 815 milhões para drones e € 57 milhões ao Fundo Fiduciário Otan-Ucrânia;

está destinando € 815 milhões para drones e € 57 milhões ao Fundo Fiduciário Otan-Ucrânia; Canadá: contribui com € 51 milhões para drones, guerra eletrônica, TI e veículos blindados; e

contribui com € 51 milhões para drones, guerra eletrônica, TI e veículos blindados; e Suécia: anunciou € 440 milhões para munições, drones e outros equipamentos.

