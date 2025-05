Apoio da Alemanha à Ucrânia pode ampliar conflito com a Rússia, diz especialista

O respaldo indireto da Alemanha à Ucrânia , com a produção conjunta de mísseis de longo alcance , pode ser interpretado pelo presidente Vladimir Putin como se o país alemão e as outras nações europeias fizessem parte do conflito, segundo Manuel Furriela, analista internacional.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (29), Furriela avalia o momento atual da guerra no Leste Europeu, com países da UE intensificando seu suporte a Kiev como forma de compensar a ausência do apoio dos Estados Unidos.



“O governo Donald Trump recuou nos investimentos que fazia a favor da Ucrânia, deixando por conta da Europa essa função, já que há um grande receio da UE de que as pretensões russas de expansão territorial não se restrinjam à Ucrânia”, explica o especialista.



Em Berlim, o presidente Volodymyr Zelensky e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, anunciaram um acordo para produção conjunta de mísseis de longo alcance. A iniciativa busca intensificar a pressão sobre o governo russo em meio ao conflito, que já dura mais de três anos. A formalização da cooperação militar entre os dois países foi vista com preocupação por Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.



O Kremlin sugeriu negociações diretas com Kiev para discutir o término do conflito , propondo condições que incluem o compromisso dos líderes ocidentais de não expandir alianças militares para nações vizinhas à Rússia, como a Ucrânia. As exigências também incluem a suspensão dos embargos econômicos pelo Ocidente.