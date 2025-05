Análise: Rússia critica Ucrânia por receber armamento estrangeiro, mas faz o mesmo

A Rússia classificou a ajuda militar à Ucrânia por países europeus como “muito perigosa”. Entretanto, Moscou não está lutando sozinha na guerra. É o que aponta Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais. Segundo o especialista, soldados norte-coreanos, aproximadamente 15 mil, dão suporte às forças russas em Kursk. Já o Irã fornece armamento, e Belarus ofereceu seu território para que as forças do Kremlin chegassem ao Donbass. Essas evidências mostram, de acordo com o professor, que a Rússia também “tem ajuda direta de outros países”.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (27), o especialista destaca que os novos armamentos europeus entregues às forças de Kiev, que incluem mísseis e veículos terrestres, “vão conseguir atingir as linhas logísticas da Rússia e empurrar seus arsenais de guerra mais para trás das linhas de frente”.



O chanceler alemão Friedrich Merz anunciou nesta segunda-feira (26) que agora a Ucrânia está autorizada a utilizar mísseis de longo alcance fornecidos por Alemanha e França contra alvos em território russo.



A medida, porém, foi criticada por Moscou, que alertou que o uso de armamento ocidental pode comprometer negociações por um eventual cessar-fogo.