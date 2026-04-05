Astronautas da Artemis mostram 'banquete a bordo' com coquetel de camarão

Os astronautas da missão Artemis II da NASA fizeram uma videochamada com a Agência Espacial Canadense (CSA) neste sábado (4), respondendo perguntas de jovens canadenses e mostrando os tipos de comida que eles comem no espaço durante seu período lá.





A especialista de missão Christina Koch mostrou vários pacotes de comida armazenada em sacos, pronta para ser hidratada. Entre as refeições, tinha até um coquetel de camarão.





O comandante da missão, Reid Wiseman, e o especialista de missão Jeremy Hansen também demonstraram como seria uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em uma das perguntas, enquanto a espaçonave Orion continuava sua viagem rumo à Lua.





Vídeo: Reprodução/Reuters