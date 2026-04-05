Astronautas da Artemis mostram 'banquete a bordo' com coquetel de camarão
Eles contaram como armazenam os alimentos no espaço e simularam uma manobra cardíaca
Os astronautas da missão Artemis II da NASA fizeram uma videochamada com a Agência Espacial Canadense (CSA) neste sábado (4), respondendo perguntas de jovens canadenses e mostrando os tipos de comida que eles comem no espaço durante seu período lá.
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