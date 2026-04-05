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Astronautas da Artemis mostram 'banquete a bordo' com coquetel de camarão

Eles contaram como armazenam os alimentos no espaço e simularam uma manobra cardíaca

Internacional|Do R7

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Os astronautas da missão Artemis II da NASA fizeram uma videochamada com a Agência Espacial Canadense (CSA) neste sábado (4), respondendo perguntas de jovens canadenses e mostrando os tipos de comida que eles comem no espaço durante seu período lá. 


A especialista de missão Christina Koch mostrou vários pacotes de comida armazenada em sacos, pronta para ser hidratada. Entre as refeições, tinha até um coquetel de camarão

O comandante da missão, Reid Wiseman, e o especialista de missão Jeremy Hansen também demonstraram como seria uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em uma das perguntas, enquanto a espaçonave Orion continuava sua viagem rumo à Lua.

Vídeo: Reprodução/Reuters

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