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Prefeita de cidade nos EUA admite ser agente do governo chinês

Eileen Wang pode pegar 10 anos de prisão; ela fazia propaganda favorável a Pequim

Conexão Record News|Do R7

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Eileen Wang, prefeita de Arcadia, na Califórnia, renunciou ao cargo após admitir que atuava como agente do governo chinês. Ela enfrenta a possibilidade de uma condenação a até 10 anos de prisão. As acusações indicam que Wang recebia instruções para publicar conteúdos favoráveis à China sem notificar o governo dos Estados Unidos. Um dos textos negava violações aos direitos humanos na China.

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