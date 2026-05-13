Prefeita de cidade nos EUA admite ser agente do governo chinês

Eileen Wang, prefeita de Arcadia, na Califórnia, renunciou ao cargo após admitir que atuava como agente do governo chinês. Ela enfrenta a possibilidade de uma condenação a até 10 anos de prisão. As acusações indicam que Wang recebia instruções para publicar conteúdos favoráveis à China sem notificar o governo dos Estados Unidos. Um dos textos negava violações aos direitos humanos na China.



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