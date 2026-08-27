Inundação no Nepal: soldados reviram a lama e carregam os sobreviventes nas costas

Imagens mostram o exército nepalês em ação para achar e resgatar viajantes e moradores locais ainda sumidos aos pés das montanhas.

A avalanche de lama, rochas e muita sujeira foi causada, segundo informações iniciais dos geólogos, pelo desprendimento de uma enorme calota de gelo da montanha, o que provocou uma enxurrada devastadora.

As imagens são da Reuters.