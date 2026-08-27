Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Inundação no Nepal: soldados reviram a lama e carregam os sobreviventes nas costas

Até agora, 359 pessoas morreram e mais de 1.000 estão desaparecidas após avalanche gigante varrer área turística

Internacional|Do R7

  • Google News

Imagens mostram o exército nepalês em ação para achar e resgatar viajantes e moradores locais ainda sumidos aos pés das montanhas.

A avalanche de lama, rochas e muita sujeira foi causada, segundo informações iniciais dos geólogos, pelo desprendimento de uma enorme calota de gelo da montanha, o que provocou uma enxurrada devastadora.

As imagens são da Reuters.

  • aquecimento-global
  • mudancas-climaticas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.