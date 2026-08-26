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Enchente no Nepal: satélites mostram a fúria da natureza com o antes e o depois da avalanche

Até o final da manhã, as autoridades locais já haviam confirmado 95 mortos e centenas de desaparecidos em área turística

Internacional|Do R7

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Registros feitos do espaço, nesta quarta-feira (26), indicam o poder da enxurrada que arrastou rochas e muita lama em uma cadeia de montanhas do Nepal, na fronteira com a China, após um suposto terremoto.

Um total de 95 corpos foi recuperado após inundações nas áreas de fronteira do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete, informou uma autoridade policial à Reuters.

Enxurradas torrenciais destruíram estradas, pontes, casas e redes de transmissão de energia nas áreas de fronteira do Nepal, além de provocarem deslizamentos de lama que atingiram o Porto de Gyirong — uma importante passagem terrestre para o vizinho Tibete. O acesso por estrada está interrompido, assim como as comunicações e o fornecimento de energia.

Suspeita-se que um terremoto tenha atingido a região e desencadeado uma avalanche de gelo e rochas no rio Lhende Khola, no Nepal, provocando as inundações.

As imagens são da Reuters.

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