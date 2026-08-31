Equipes de resgate no Nepal usam explosivos e escavadeiras para alcançar presos em túneis

As equipes de resgate do Nepal, com o apoio de especialistas chineses e indianos, intensificaram os esforços nesta segunda-feira (31) para tentar alcançar centenas de pessoas que estão presas em túneis de uma usina hidrelétrica. A passagem pelo local está bloqueada pelo excesso de lama após a enchente avassaladora que atingiu a região na última semana.







Os túneis da usina ficam nos distritos mais atingidos pelo deslizamento, em Rasuwa e Nuwakot. As autoridades nepalesas disseram que o foco é alcançar os 933 trabalhadores que estariam em 11 projetos hidrelétricos, incluindo muitos em túneis.







O exército nepalês também informou que as equipes de busca e resgate estão usando explosões controladas, escavadeiras e holofotes para remover a água e a lama e alcançar as pessoas presas. As equipes recuperaram três corpos após entrarem em dois túneis.