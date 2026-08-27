Avalanche no Nepal: operários em pânico fazem apitaço para salvar colegas em hidrelétrica

Mais de 1.000 pessoas ainda estão desaparecidas no país, localizado no pé do Himalaia e vizinho da China, depois que uma enorme calota de gelo se desprendeu de uma montanha e provocou uma avalanche com muita lama e rochas. A inundação chegou ao leito de um rio, o que desencadeou uma enchente catastrófica, com ao menos 359 mortos.

Dezenas de corpos foram recuperados depois que a lama se assentou e puderam ser avistados.

As imagens são da agência Reuters.