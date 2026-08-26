O som da morte: avalanche arrasa pontes, rodovias e vilas e mata dezenas no Nepal

Uma enxurrada de lama provocou morte e deixou desaparecidos nas áreas fronteiriças do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete, arrastando vilarejos e danificando estradas, pontes e redes de energia.

O 'rio de lama e destroços' atingiu Syapru Besi e Timure, na localidade de Rasuwa. Os vídeos que mostram a mesma cena também registraram as águas da enchente descendo rapidamente pelo vale.

Casas e estradas foram arrastadas, enquanto autoridades no Tibete relataram temer "grandes perdas humanas", com pessoas desaparecidas no condado de Gyirong após um deslizamento de lama atingir uma passagem terrestre entre os dois vizinhos.

Os helicópteros de resgate do Nepal não conseguiriam pousar nas áreas afetadas, o que deve ocorrer quando as águas baixarem, afirmou o porta-voz do exército, Raja Ram Basnet. A causa da inundação não ficou imediatamente clara, mas uma enxurrada letal ocorrida no mesmo rio no ano passado foi posteriormente atribuída ao esvaziamento de um lago glacial.

As imagens são da Reuters.