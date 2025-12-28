Dois helicópteros colidem no ar nos EUA; um piloto morre e o outro sofre ferimentos graves
Acidente aconteceu em Hammonton, no estado de Nova Jersey; informações são da agência Reuters
Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida neste domingo (28) após dois helicópteros colidirem no ar antes de caírem ao solo, em Hammonton, no estado de Nova Jersey, a cerca de 55 km a sudeste da Filadélfia, segundo as autoridades.
O Departamento de Polícia de Hammonton informou que recebeu um chamado sobre um acidente aeronáutico envolvendo dois helicópteros nas proximidades do Aeroporto Municipal de Hammonton, onde ambas as aeronaves realizaram pousos forçados e uma delas foi tomada pelas chamas.
A polícia afirmou que uma pessoa teve a morte confirmada e outra foi transportada por equipes de emergência médica com ferimentos críticos, com risco de vida.
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou, em comunicado preliminar, que um helicóptero Enstrom F-28A e um Enstrom 280C colidiram no ar perto do aeroporto, com apenas os pilotos a bordo de cada aeronave.
O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB) informou que abriu uma investigação e que as informações sobre as vítimas ficarão a cargo das autoridades locais.
(Produção: Ivan Romero)
Últimas
Navio de carga da Marinha dos EUA atraca em Porto Rico em meio às tensões com a Venezuela; veja
Medida faz parte de um aumento na pressão de Washington sobre o governo do presidente Nicolás Maduro
Briga generalizada toma conta do Parlamento da Turquia; veja vídeo
Deputados do partido no poder e da oposição trocaram empurrões e socos; sessão precisou ser suspensa por questões de segurança
Motorista de caminhão morre após despencar de barranco na Índia
Condutor caiu na ribanceira após perder a estabilidade do veículo ao engatar a marcha ré
Homem é preso após assediar passageira dentro de avião
Mulher gritou ao ser tocada de forma inapropriada, interrompendo o embarque
Novo ataque dos EUA contra embarcações no Pacífico deixa 8 mortos
Segundo autoridades americanas, barcos atingidos tinham ligação com o tráfico internacional de drogas
Turistas desaparecem após nevasca na Rússia
Equipes de resgate buscam 13 turistas perdidos após tempestade de neve intensa nos Montes Urais
Idoso fica pendurado e por pouco não despenca de telhado de casa de três andares
Policiais foram acionados e conseguiram segurar o homem até a chegada dos bombeiros
Tigre persegue e morde carro em parque de vida selvagem na China
Motorista conseguiu manter o controle e se afastar do animal em segurança; ninguém ficou ferido
Autoridades divulgam vídeo do possível suspeito de tiroteio na Universidade Brown, nos EUA
O vice-chefe de polícia de Providence, Timothy O’Hara, afirmou que o suspeito ainda não foi identificado; as informações são da agência Reuters
Universidade de Brown entra em lockdown enquanto polícia procura atirador; veja imagens
Pelo menos duas pessoas morreram; imagens e informações são da Reuters
Carro fica à beira do abismo e é salvo por grupo de moradores na Índia; veja o vídeo
Veículo ficou pendurado em um penhasco após derrapar na pista; apesar da cena impressionante, ninguém ficou ferido
Vulcão no Havaí entra em erupção
O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em nova fase de erupção no sábado (6). As imagens foram registradas por câmera remota do Serviço Geológico dos Estados Unidos
Operários, com barriga de cerveja e cabelo mal cuidado, posam para calendário inusitado
Trabalhadores se tornaram 'modelos' para juntar dinheiro para comprar lousas e outros equipamentos para escolas na Hungria
Fuzileiros navais desembarcam no território americano mais perto da Venezuela
Governo Trump ampliou presença militar no Caribe, com envios de aeronaves e navios de guerra, para frear tráfico de drogas