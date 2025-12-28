Dois helicópteros colidem no ar nos EUA; um piloto morre e o outro sofre ferimentos graves

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida neste domingo (28) após dois helicópteros colidirem no ar antes de caírem ao solo, em Hammonton, no estado de Nova Jersey, a cerca de 55 km a sudeste da Filadélfia, segundo as autoridades.



O Departamento de Polícia de Hammonton informou que recebeu um chamado sobre um acidente aeronáutico envolvendo dois helicópteros nas proximidades do Aeroporto Municipal de Hammonton, onde ambas as aeronaves realizaram pousos forçados e uma delas foi tomada pelas chamas.



A polícia afirmou que uma pessoa teve a morte confirmada e outra foi transportada por equipes de emergência médica com ferimentos críticos, com risco de vida.



A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou, em comunicado preliminar, que um helicóptero Enstrom F-28A e um Enstrom 280C colidiram no ar perto do aeroporto, com apenas os pilotos a bordo de cada aeronave.



O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB) informou que abriu uma investigação e que as informações sobre as vítimas ficarão a cargo das autoridades locais.



