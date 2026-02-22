Groenlândia: emergência médica em submarino revela poderio americano embaixo d’água

O Comando Ártico Conjunto da Dinamarca informou no sábado (21) que evacuou um tripulante que necessitava de tratamento médico urgente de um submarino dos EUA (Estados Unidos) em águas da Groenlândia, a 12,96 quilômetros da capital da Groenlândia, Nuuk.



Vídeos de testemunhas oculares mostraram pessoas no topo do submarino. A Reuters confirmou a localização e a data dos vídeos através dos metadados originais dos arquivos. O submarino visível nas imagens corresponde a imagens de arquivo da frota dos EUA, mas o nome exato da embarcação não pôde ser confirmado.



O formato das montanhas e o traçado das estradas coincidiram com as imagens de satélite da área. O Comando Ártico Conjunto da Dinamarca confirmou que a evacuação ocorreu no sábado.



O tripulante foi transferido para as autoridades de saúde da Groenlândia e para o hospital em Nuuk, informou o Comando Ártico Conjunto em um comunicado.



A evacuação foi realizada utilizando o helicóptero Seahawk da Defesa Dinamarquesa, acrescentou.



As informações e imagens são da Agência Reuters.