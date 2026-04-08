Coreia do Norte lança vários mísseis balísticos

A Coreia do Norte lançou uma série de mísseis balísticos de curto alcance em direção às águas da costa leste nesta semana. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou os lançamentos que ocorreram após declarações hostis de Pyongyang contra Seul.



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